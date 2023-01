Les réparations résoudront-elles enfin le tragique héritage américain de la traite des esclaves ?

La plupart des Noirs américains sont favorables à l’idée d’une compensation monétaire pour les difficultés de leurs ancêtres. Mais qui est prêt à débourser l’argent ?

En ces jours post-George Floyd, les appels à réparations aux descendants d’esclaves noirs se sont intensifiés. Mais les Américains, dont beaucoup ont des histoires de vie douloureuses, devraient-ils être forcés de payer pour des crimes qu’ils n’ont pas commis ?

Si le gouverneur de Californie Gavin Newsom parvient à ses fins, les Noirs américains vivant dans son État pourraient bientôt toucher le jackpot proverbial. Newsom, l’un des libéraux progressistes les plus radicaux du pays, a créé un groupe de travail sur les réparations en 2020, un groupe de neuf personnes chargé de collecter des données pour estimer l’impact des politiques racistes historiques sur les Noirs dans l’État, et comment cet impact se traduit. en dommages pécuniaires susceptibles d’être compensés par des réparations. Les Californiens éligibles, selon le groupe de travail, sont les descendants d’esclaves afro-américains ou de Noirs libres qui vivaient aux États-Unis avant le 20e siècle.

Près de 6,5% des résidents de Californie, soit environ 2,5 millions, s’identifient comme noirs ou afro-américains. Le groupe de travail devrait publier son rapport final cette année, mais les premiers chiffres semblent déjà stupéfiants. La seule discrimination en matière de logement de 1933 à 1977 – l’un des cinq domaines étudiés – justifie une indemnisation d’environ 569 milliards de dollars, soit 223 200 dollars par personne. Qu’il s’agisse de bourses d’études ou de logement ou de paiements en espèces fait toujours l’objet d’un débat.

Lire la suite Les Américains profondément divisés sur la discrimination – sondage WSJ

Inutile de dire que la proposition a déclenché une tempête politique aux États-Unis où la population blanche dans son ensemble est accusée de racisme systémique et même de suprématie blanche. À une écrasante majorité, les Américains blancs, ainsi que les Latinos et d’autres groupes raciaux historiquement marginalisés, ne pensent pas qu’il est de leur devoir de payer pour des crimes qu’ils n’ont pas commis, contre des personnes qui n’ont jamais été esclaves. Dans le même temps, de nombreux Noirs américains sont d’avis que c’est la seule façon équitable d’aborder les siècles d’oppression que leurs ancêtres ont endurés.

L’année dernière, une enquête en ligne de l’Université du Massachusetts à Amherst a révélé que 86 % des Afro-Américains étaient favorables à l’indemnisation des descendants d’esclaves, contre 28 % des Blancs.

Malgré cette extrême divergence d’opinions selon des critères raciaux, il est intéressant de noter que certaines des oppositions les plus virulentes aux réparations proviennent de certains membres de la communauté noire.

“Pensez-vous que nous sommes le seul groupe à qui quelque chose de terrible leur est arrivé dans ce pays?” a demandé la commentatrice politique Candace Owens à un groupe d’étudiants universitaires. « Les Japonais ont-ils obtenu des réparations pour les camps d’internement ? Les Irlandais devraient-ils obtenir des réparations pour la période «l’Irlandais n’a pas besoin de postuler» et toutes les choses terribles qui leur sont arrivées? Et le peuple juif, devrait-il obtenir des réparations pour l’Holocauste ?

“Peu importe où vous allez dans l’histoire, quelqu’un a été opprimé. Vous ne pouvez pas chercher à corriger l’histoire en écrivant un petit chèque, car chaque personne dans cette pièce recevrait un chèque », conclut-elle.

Lire la suite Black Lives Matter est une «arnaque» – Kanye West

Notamment, la Californie n’était pas l’État le plus fautif en matière d’esclavage au 19ème siècle, avec seulement plusieurs milliers d’avoir été contraints d’exploiter pendant la ruée vers l’or. Et bien que le sort d’un seul esclave puisse être considéré comme une tragédie, tous ces hommes et femmes n’ont pas subi un sort terrible, comme ce fut le cas d’un esclave afro-américain nommé Edmond Edward Wysinger (1816-1891). On dit qu’il est arrivé dans la région minière du nord du California Mother Lode avec son propriétaire en 1849. Après un an de travail acharné, il a pu acheter sa liberté pour 1 000 $ et a continué à mener une vie relativement réussie.

Et puis il y a la question de savoir qui exactement devrait payer les réparations étant donné que de nombreux Africains ont d’abord été vendus comme esclaves par leurs propres tribus. Les pays africains seront-ils prêts à débourser un demi-billion de dollars pour transformer les torts historiques en droits ? Quelque part j’en doute.

La pression pour les réparations arrive à un moment où de nombreux Blancs aux États-Unis se sentent déjà mis à l’écart par la vague de progressisme qui les voit poussés à l’arrière du bus de la justice sociale, pour ainsi dire. Au niveau de l’entreprise, par exemple, la décision sur les nouvelles embauches n’est plus basée uniquement sur le mérite, comme c’était le cas par le passé, mais sur “l’inclusivité et l’équité”, ce qui est une manière polie de dire quotas raciaux. Les entreprises jouant un rôle important dans l’égalité des chances, les femmes et les groupes minoritaires ont de bonnes chances d’égaler les hommes blancs en termes de rémunération et de statut social dans quelques décennies.

Alors pourquoi avoir besoin de débourser des milliards de dollars pour un problème qui est au centre du mouvement des droits civiques depuis les années 1960 ? Le contribuable américain a déjà dépensé plusieurs milliards pour faire avancer les droits des minorités par le biais de la “Great Society” de Lyndon Johnson, qui a vu la naissance de l’État-providence et de l’action positive, et a accordé des privilèges d’éducation et de travail aux défavorisés. Alors, quand est-ce que c’est assez, assez ?