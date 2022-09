Les réparations pourraient guérir l’Amérique – Vox

Comment l’esclavage et les politiques de Jim Crow se sont-elles aggravées en injustices telles que l’inégalité en matière de logement, les disparités en matière de santé, les écarts de richesse générationnels et une société fracturée ? Dans ce projet multimédia, Vox explore comment les réparations ont fonctionné dans le monde et à quoi elles pourraient ressembler aux États-Unis.

Conversations Vox : 40 acres

Ce quatre parties Conversations vocales série, animée par la journaliste politique de Vox Fabiola Cineas, explore à quoi pourraient ressembler les réparations en Amérique. Écoutez les épisodes ci-dessous et suivez Conversations vocales sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou partout où vous écoutez des podcasts.

La promesse originelle

L’histoire de la lutte pour les réparations en Amérique. Bien qu’ils soient arrivés au premier plan lors des élections de 2020 à la suite du meurtre de George Floyd, les militants se battent pour le remboursement de l’esclavage depuis des décennies. Fabiola Cineas s’entretient avec Nkechi Taifa, le fondateur et directeur du Reparation Education Project.

14 billions de dollars et pas de mules (À venir le 8 septembre)

Payer le prix. L’une des questions typiques posées lors des conversations sur les réparations est de savoir comment les payer. Fabiola Cineas s’entretient avec les universitaires William “Sandy” Darity et Kirsten Mullen sur la manière dont les réparations pourraient être exécutées. L’équipe mari / femme présente un cadre complet dans son livre, D’ici à l’égalitépour qui serait admissible et comment le gouvernement fédéral paierait le prix de 14 000 milliards de dollars.

Le vieux Jim Crow (À venir le 12 septembre)

Pourquoi l’esclavage ? Le chercheur marxiste Adolph Reed Jr. soutient que Jim Crow – et non l’esclavage – est l’expérience déterminante pour les Noirs américains. Reed raconte son enfance dans le sud de l’ère de la ségrégation dans son livre Le Sud : Jim Crow et ses au-delà. Fabiola Cineas parle avec Reed de son expérience, de son argument selon lequel les réparations ne sont pas nécessairement le baume curatif que certains pensent qu’il est, et des politiques et ressources nécessaires pour créer une société plus équitable.

Parvenir à la réconciliation (À venir le 15 septembre)

Des établissements d’enseignement de la capitale nationale aux villes ayant des antécédents de redlining, les entités et les gouvernements locaux prennent en main les réparations. L’un des derniers exemples est Bruce’s Beach. Les terres riveraines de Californie appartenaient à des familles noires jusqu’à ce qu’elles soient expulsées par le gouvernement local. Désormais, la propriété a été restituée aux descendants de ces familles. Fabiola Cineas s’entretient avec les militants Edgar Villanueva et Kavon Ward, qui ont travaillé pour restaurer la terre, sur la façon dont les organisations et les juridictions locales remboursent les Noirs pour ce qui leur a été pris – et si ce remboursement peut être considéré comme des réparations.



Faites-nous part de vos réflexions sur les reportages de Vox sur les réparations et l’impact qu’ils ont eu sur vous. Répondez à notre enquête.



Missing Chapter, la série vidéo primée de Vox, se consacre à raconter des histoires qui ont été oubliées dans les manuels, sous-rapportées par les actualités ou intentionnellement cachées. Un épisode spécial sur les réparations sera publié cet automne, se concentrant sur un moment de l’histoire qui nous aidera à comprendre comment nous pouvons aller de l’avant.

Cette série sur les réparations est rendue possible grâce à une subvention du Fondation Robert Wood Johnson à Canopy Collective, une initiative indépendante sous le parrainage fiscal de Multiplier. Tous les reportages de Vox sont éditorialement indépendants. Les opinions exprimées ne sont pas nécessairement celles de Canopy Collective ou de la Robert Wood Johnson Foundation .

Canopy Collective se consacre à mettre fin et à guérir de la violence raciale systémique. Multiplier est une organisation à but non lucratif qui accélère l’impact des initiatives qui protègent et favorisent un monde sain, durable, résilient et équitable. La Fondation Robert Wood Johnson s’est engagée à améliorer la santé et l’équité en matière de santé aux États-Unis.

En savoir plus sur le travail de Vox sur les réparations :