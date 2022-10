Les réparations post-Sandy seront-elles suffisantes pour la prochaine grosse tempête ?

HOBOKEN, NJ (AP) – Après que le super ouragan Sandy a frappé le nord-est des États-Unis en 2012, un effort sans précédent a commencé à fortifier le littoral densément peuplé contre la prochaine grande tempête.

Des milliers de maisons ont été élevées sur pilotis. Des murs en béton et en acier destinés à retenir la mer étaient cachés sous des dunes reconstruites et des promenades sur la plage. Les tunnels près du port de New York étaient équipés de portes anti-inondation géantes.

Puis, l’année dernière, la région a appris que même toutes ces précautions pourraient ne pas suffire à une époque de tempêtes plus puissantes.

Des crues soudaines ont tué au moins 58 personnes du Maryland au Connecticut lorsque les restes de l’ouragan Ida ont soufflé dans le nord-est après avoir d’abord frappé la côte du golfe. À New York et au New Jersey, des personnes se sont noyées dans des appartements en sous-sol loin de tout océan ou baie. En banlieue, des automobilistes ont été emportés en tentant d’échapper aux routes intérieures inondées.

Les deux tempêtes meurtrières, à près d’une décennie d’intervalle, ont laissé les fonctionnaires et les résidents se demander ce qu’il restait à faire. Et aujourd’hui, 10 ans après Sandy et avec des milliards de dollars déjà dépensés, les protections les plus ambitieuses et les plus complètes sont à des années d’achèvement, certaines étant encore à un stade précoce ou même non financées. Les experts disent qu’Ida a montré que la région n’était pas prête pour une autre tempête – et ils s’inquiètent de ce qui se passera lorsque la prochaine frappera.

“Nous devons être mieux préparés que nous ne le sommes actuellement”, a déclaré Shawn LaTourette, commissaire à la protection de l’environnement du New Jersey. «Nous avons fait beaucoup de travail depuis Sandy – développer le système de dunes, les bâtiments surélevés et l’infrastructure de contrôle des inondations. Nous ne sommes toujours pas prêts.

Les habitants font écho à ses inquiétudes. “Je serai éternellement nerveuse à cause de Sandy”, a déclaré Liz Ndoye, dont la maison de Hoboken a été inondée. « Je ne me sentirai jamais en sécurité. Nous pouvons atténuer, mais nous n’empêcherons jamais la ville d’être inondée. Chaque fois qu’il pleut, je m’inquiète. Nous sommes dans une crise climatique.

Elle a vu l’ouragan Ian dévaster la côte de la Floride il y a des semaines. “Cela arrive pour nous tous”, a-t-elle déclaré à propos des craintes de futures tempêtes.

Les experts du pays affirment que des ouragans comme Ian déclenchent un cycle familier : une autre série d’évaluations suit chaque tempête, s’ajoutant à la liste des travaux nécessaires, de la révision des systèmes vieillissants de gestion des eaux pluviales intérieures aux projets d’infrastructure pour répondre aux préoccupations liées au changement climatique.

“Nous devons penser à des moyens plus durables de vivre le long de la côte”, a déclaré Greg Tolley, directeur exécutif de la Water School de la Florida Gulf Coast University. « Nous devons faire les choses différemment. Les tempêtes dites de 100 ans et les ouragans de catégories 4 et 5 se produisent plus fréquemment.

Lorsque Sandy a touché terre juste au nord d’Atlantic City le 29 octobre 2012, cela a déclenché une réflexion non seulement sur la reconstruction de la région, mais sur l’effet d’un réchauffement de la planète et de la montée des mers pour tous les plans.

À New York, les travaux ont commencé l’année dernière sur un effort de 1,5 milliard de dollars pour protéger le Lower East Side de Manhattan en élevant le rivage de l’East River d’environ 8 pieds. Le projet consiste à raser au bulldozer environ 1 000 arbres et un parc au bord de l’eau, puis à le reconstruire et à construire un mur anti-inondation de 1,9 kilomètre de long sur des tonnes de remblai. Il s’agit d’une phase d’un anneau de barrières anti-inondations et de digues planifiées surnommé “The Big U”. L’achèvement n’est pas attendu avant des années.

Le projet s’est poursuivi malgré les critiques selon lesquelles il a coupé trop d’arbres matures. C’est une préoccupation commune parmi les défenseurs de l’environnement et d’autres experts : chaque projet peut offrir une solution à un problème singulier tout en créant de nouveaux problèmes, en particulier lorsque le changement climatique est impliqué.

«Parce que les défis auxquels nous sommes confrontés sont très répandus et peuvent varier – ils peuvent traiter de quelque chose comme l’élévation à long terme du niveau de la mer ou se préparer à une grosse tempête comme Sandy – je pense que nous courons un risque réel qu’il se manifeste dans un manière légèrement différente, et nous n’aurons pas les défenses en place pour gérer cela », a déclaré Andrew Salkin, qui a cofondé Resilient Cities Catalyst, une organisation à but non lucratif basée à New York.

“S’appuyer uniquement sur des infrastructures dures et des infrastructures grises, comme le béton et l’acier, pour ériger des choses pour empêcher la nature est un défi”, a-t-il déclaré. “Avec le temps, la nature a tendance à gagner.”

Le mois dernier, le US Army Corps of Engineers a dévoilé une proposition de 52 milliards de dollars pour construire des portes de marée et des barrières anti-tempête pour protéger certaines parties de New York et du nord du New Jersey. La construction commencerait en 2030 au plus tôt, avec un achèvement prévu en 2044 si tout est approuvé et financé.

Le corps d’armée a un plan distinct de 16 milliards de dollars pour construire des portes qui pourraient empêcher les marées de tempête de remonter les criques et les baies derrière la côte du New Jersey. Ce serait l’un des projets de prévention des inondations les plus coûteux qu’un État ait entrepris, et rien ne garantit que le Congrès en paiera le prix.

Certains projets lancés après Sandy sont terminés. Un mur d’acier de 4 miles (6,4 kilomètres) est enfoui sous le sable des plages réapprovisionnées à Mantoloking et Brick sur la côte du New Jersey, où une onde de tempête a coupé en deux une autoroute côtière et a emporté des dizaines de maisons dans la baie de Barnegat.

Les montagnes russes Jet Star – dont l’effondrement dans l’océan à Seaside Heights, New Jersey, est devenu une image emblématique de Sandy – ont été remplacées par un nouveau manège, construit sur la plage plutôt que sur l’eau.

Une gare du New Jersey où les eaux de crue ont jailli par une cage d’ascenseur a été reconstruite avec des vitres d’aquarium et des portes anti-inondation qui peuvent être claquées et verrouillées en moins d’une minute.

Et des milliards de dollars ont été dépensés pour renforcer l’infrastructure électrique, équiper les usines de traitement de l’eau et des eaux usées de meilleures barrières anti-tempête et élever les équipements électriques, de chauffage et de refroidissement domestiques.

Les responsables admettent que la portée de ce travail est vaste, mais disent que c’est une fraction de ce qui reste.

« Sommes-nous mieux lotis qu’avant Sandy ? Pas de question », a déclaré LaTourette, l’officiel du New Jersey. “Mais ce n’est pas assez.”

Pour compliquer le calcul de la protection contre les tempêtes, l’ouragan Ida – un « énorme signal d’alarme », a déclaré Amy Chester, directrice générale de Rebuild by Design, une organisation qui a travaillé avec des fonctionnaires fédéraux pour relancer les projets de résilience post-Sandy.

“Cela nous a montré que chaque communauté peut être inondée, pas seulement celles des plaines inondables”, a-t-elle déclaré.

Le groupe affirme que les zones urbaines doivent être transformées de jungles de béton en éponges en créant des «parcs de résilience» conçus pour être inondés pendant les tempêtes. Les parcs captent l’eau qui s’écoulerait autrement dans les rues et les réseaux d’égouts.

La ville de Hoboken a construit deux de ces parcs après Sandy, et trois autres à venir. Ils peuvent contenir des millions de gallons d’eaux pluviales, certaines via de grandes citernes souterraines, dont l’une a la taille d’un pâté de maisons.

New York a commencé des travaux pour améliorer le drainage intérieur, notamment en dépensant 2,5 milliards de dollars pour moderniser les égouts désuets, bien que plusieurs milliards de dépenses supplémentaires soient nécessaires pour rendre le système capable de gérer des tempêtes comme Sandy ou Ida.

Dans le Bronx, la ville espère récupérer un ruisseau détourné dans le système d’égouts de la ville il y a un siècle et le ramener hors du sol. Cela pourrait aider à éviter une répétition des problèmes pendant Ida : le ruisseau, gonflé au-delà de la capacité des conduites d’égout, a coulé sur une autoroute urbaine majeure et a submergé des voitures.

D’autres travaux qui ont commencé après Sandy et qui se poursuivent aujourd’hui comprennent six projets parrainés par Rebuild by Design et financés en partie par près d’un milliard de dollars de capitaux de démarrage fédéraux versés en 2014. “The Big U” en fait partie. Il en va de même pour un projet de production d’énergie résiliente dans le Bronx et un plan pour réduire les inondations dans les Meadowlands du nord du New Jersey. D’autres projets sont à Hoboken et Bridgeport, Connecticut.

Certains aspects des plus grands projets pourraient être achevés l’année prochaine, tandis que d’autres prendront des années de plus.

« Suis-je satisfait du rythme ? Non », a déclaré Chester de Rebuild by Design. « Mais c’est une réalité qu’il faudra du temps pour préparer nos villes aux futures tempêtes. Une chose que nous avons rapidement réalisé, c’est à quel point ces projets sont complexes.

Lors d’un mercredi révolutionnaire pour un segment de “The Big U”, le maire de New York, Eric Adams, a demandé au gouvernement fédéral 8,5 milliards de dollars supplémentaires pour de futurs projets de protection contre les tempêtes.

« Sandy n’était pas qu’une tempête ; c’était un avertissement », a-t-il déclaré, faisant écho aux commentaires des responsables au cours de la dernière décennie. “Une autre tempête pourrait frapper notre ville à tout moment.”

Et chaque tempête est susceptible d’apporter plus de plans et d’adaptations.

La Floride a été forcée à plusieurs reprises de repenser ses objectifs de résilience, des codes de construction plus stricts adoptés après l’ouragan Andrew en 1992 à un plan d’un milliard de dollars approuvé l’année dernière pour aider les communautés à construire des barrières, à surélever les routes, à améliorer le drainage et à protéger les zones humides.

Tolley, l’éducateur de Floride, a déclaré que Ian a prouvé le besoin d’urgence dans les plans de tous les États: “Nous devons avoir cette conversation maintenant sur ce que nous devons faire et à quoi les choses devraient ressembler dans 20, 30, 40 ans.”

Dans le New Jersey, LaTourette est d’accord.

“Les Sandys et les Idas continueront d’arriver et ils continueront de s’aggraver”, a-t-il déclaré.

« Nous devons nous améliorer pour faire ce que nous disons toujours que nous ferons : regarder les choses du point de vue de ce que nous laissons à nos enfants. Nous décidons si les îles-barrières sont toujours là pour eux dans leur retraite », a déclaré LaTourette. “Nous décidons que maintenant.”

L’écrivain AP Bobby Caina Calvan à New York a contribué à cette histoire.

Suivez Wayne Parry sur Twitter à www.twitter.com/WayneParryAC

Wayne Parry, Associated Press