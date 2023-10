Les réparations du toit limitent les opérations à FOH | Actualités, Sports, Emplois

FAIRMONT– Le Fairmont Opera House (FOH) reviendra bientôt à des opérations limitées dans ses installations pour une période de temps indéterminée afin que les réparations nécessaires puissent être effectuées sur son toit. C’est pourquoi la plus ancienne salle d’opération de l’État du Minnesota lance une campagne de financement pour réunir les fonds nécessaires.

Le directeur général, Blake Potthoff, a expliqué qu’au début des années 2000, les points d’appui du toit ont été réparés et que cette fois-ci, les fermes elles-mêmes doivent être réparées.

« Fin octobre et début novembre, nous installerons des méthodes d’étaiement ; de grands piliers seront installés temporairement pour soulever et soutenir les centres des fermes afin que celles-ci puissent être réparées. Ce faisant, nous devrons limiter les installations pour les réunions et les locataires », dit Potthoff.

Le bureau du Fairmont Opera House sera temporairement installé dans l’ancien bâtiment Gene’s Cleaners, qui se trouve du côté nord-est de l’établissement. Cela permettra à la fois de créer un endroit accessible où les gens pourront entrer et acheter des billets, et permettra également au personnel de l’Opéra de se tenir à l’écart des travaux de construction.

Potthoff a souligné que le toit ne devrait pas se briser sous son propre poids, mais que les travaux constituent plutôt une mesure préventive que le conseil d’administration prend pour éviter qu’il ne se brise dans des conditions spécifiques, notamment des vents soutenus de 50 ou 60 mph.

« La plus grande préoccupation est de savoir si nous avons un hiver sauvage et fou avec beaucoup de neige. En fait, nous avons une nouvelle installation là-haut maintenant, donc la neige peut devenir plus épaisse et plus profonde que par le passé. a déclaré le président du conseil d’administration, Bob Luedtke. « La sécurité est notre plus grande préoccupation. »

Si la sécurité des citoyens est le principal moteur du projet, l’entretien de l’installation elle-même est également une priorité.

« Cela fait partie de la mission de notre organisation. Non seulement pour présenter les arts et la culture dans notre communauté, mais aussi pour être de bons intendants et gardiens des installations », dit Potthoff.

Le Fairmont Opera House a plus de 122 ans. Potthoff a déclaré qu’ils souhaiteraient que toutes les réparations nécessaires soient effectuées d’ici le 125e anniversaire de l’installation en 2026.

Luedtke a souligné que le bâtiment est inscrit au registre historique et qu’ils ont donc le devoir d’entretenir l’installation.

Pour cette raison, le Fairmont Opera House peut se tourner vers des sources de financement spéciales. Potthoff a déjà commencé à rédiger des subventions pour le projet.

« Nous organiserons une collecte de fonds au niveau local, étatique, régional et national pour essayer d’apporter de l’argent partout où nous pouvons l’obtenir », dit Potthoff.

Il a déclaré que certaines personnes pourraient remettre en question le financement d’un million de dollars que l’établissement a reçu du domaine Milbrandt en 2018. Potthoff a déclaré qu’ils ont toujours agi dans le meilleur intérêt de l’organisation au moment où ils ont pris une décision.

«Cet argent était vraiment inattendu et généreux et nous en avons dépensé une grande partie pour moderniser et entretenir les installations jusqu’à présent. Nous investissons également une part importante dans notre fonds de dotation. dit Potthoff.

Certaines des améliorations réalisées grâce à ces fonds comprennent des mises à jour du salon Lightfoot, une nouvelle peinture dans l’ensemble des installations et de nouvelles lumières et sons pour améliorer l’expérience des clients.

« Nous avons fait beaucoup de travail pour continuer à entretenir cette installation et survivre à Covid », » fit remarquer Potthoff. « Lorsque nous avons été fermés pendant une si longue période, de nombreuses organisations n’ont pas survécu et nous avons eu la chance de pouvoir compter sur le soutien de la communauté, de Milbrandt et d’autres donateurs tout au long de cette période pour nous aider à survivre.

Quant au montant réellement nécessaire, une campagne de financement vise à récolter 2 millions de dollars pour mener à bien l’ensemble des réparations. Au-delà de cela, Luedtke a déclaré que ce n’était pas encore connu car ils sont toujours en train d’examiner exactement ce que le projet nécessitera et de créer une conception de la manière dont les réparations seront effectuées.

« Ensuite, il faudra faire un appel d’offres pour déterminer le coût d’exécution du plan. » dit Lüdtke.

Potthoff a souligné qu’avec l’âge du bâtiment, il y a de fortes chances qu’une fois ouvert, d’autres travaux soient découverts. Une situation similaire s’est produite lorsque le comté effectuait des réparations au dôme et au toit du palais de justice du comté de Martin.

« Il y a des choses qui seront inconnues avant d’être connues et cela fait partie de la maintenance de toute installation, encore moins d’une installation de cet âge », dit Potthoff.

Pendant que les travaux sont en cours, le Fairmont Opera House tentera toujours de proposer certains de ses programmes et spectacles, bien que dans des installations différentes.

«À l’heure actuelle, nous travaillons à déplacer la programmation que nous avons programmée pour le reste de l’année. Nous avons travaillé avec nos locataires pour les reloger », dit Potthoff.

Il a eu quelques conversations sur la tenue de la production communautaire estivale annuelle du Fairmont Area Community Theatre (FACT) au Performing Arts Centre de la Fairmont High School.

Bien sûr, il reste encore beaucoup d’inconnues quant à ce que l’Opéra peut faire pendant que les travaux avancent et Potthoff a déclaré que cela dépendait quelque peu de la taille des fermes, c’est pourquoi ils disent que le nombre de travaux sera limité. – les opérations des installations afin qu’elles ne se limitent pas au début.

« Nous ferons tout ce que nous pouvons faire en pratique, mais la sécurité est notre préoccupation » dit Lüdtke.

Le calendrier est également incertain puisque Potthoff a déclaré qu’il dépendait de la collecte de fonds.

« C’est la chose qui est juste devant nous. Nous devons le faire. Cela dépend du montant d’argent que nous pouvons récolter. Il y aura peut-être d’autres choses qui suivront, mais nous savons que c’est le problème le plus urgent et le plus actuel auquel nous devons faire face », dit Potthoff.

Luedtke a déclaré que la décision de limiter les opérations n’était pas quelque chose que le conseil d’administration avait pris à la légère.

« Dans cette partie du monde, quand quelque chose vieillit, on le démolit et on construit quelque chose de nouveau. Dans cette partie de l’État, nous avons perdu beaucoup de bâtiments historiques. Nous essayons d’inverser un peu cette tendance. C’est un vieux bâtiment sympa. dit Lüdtke.

Potthoff a parlé du nombre de souvenirs créés au cours des 122 années d’histoire du Fairmont Opera House.

« Tout cela sera différent si un nouveau bâtiment est construit ici. Vous ne pouvez pas les reproduire ni changer les souvenirs des gens de cette installation », il a dit.

Il a déclaré que leur travail était de préserver l’histoire, les souvenirs et les expériences que les gens vivaient au Fairmont Opera House depuis plus d’un siècle.

« Il ne s’agit pas de moi en tant que directeur exécutif ou du conseil d’administration. Nous avons l’occasion de prendre la décision de réparer ce bâtiment afin que les enfants de l’âge de ma fille, âgée de deux ans et demi, puissent se produire sur cette scène pendant 20 ans, comme je l’ai fait. C’est la gravité de la situation. Nous disons que nous ne faisons pas cela pour moi, nous faisons cela pour toutes les personnes et tous les enfants qui n’ont pas vécu cette expérience. dit Potthoff.

Des informations sur l’avancement des travaux seront disponibles sur le site Web et sur les pages des réseaux sociaux du Fairmont Opera House. Ceux qui souhaitent faire un don au projet peuvent le faire sur fairmontoperahouse.org/capital-donate.







