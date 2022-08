DIXON – La réparation de la chaussée sur la route nationale 38, entre les routes Robbins et Daysville dans le comté de Lee, commence lundi et devrait durer jusqu’au 2 septembre.

La circulation sera réduite à une voie et sera contrôlée par des signaleurs. Les automobilistes peuvent s’attendre à des retards et doivent éviter la zone dans la mesure du possible, a déclaré le ministère des Transports de l’Illinois dans un communiqué de presse.