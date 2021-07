les réparations de chute retardées par des dommages imprévus

SURFSIDE, Floride – Lorsque les travailleurs de Concrete Protection and Restoration et de Morabito Consultants sont arrivés pour enquêter et réparer les travaux à Champlain Towers South, ils ont constaté une détérioration du béton et une corrosion des armatures si importantes que certains des travaux de réparation n’ont pas pu être effectués par crainte que cela ne se produise. affecter la stabilité des zones avoisinantes.

Dans un résumé des travaux effectués par Morabito Consultants le 13 octobre 2020, la société a signalé avoir découvert plusieurs problèmes, notamment une détérioration potentiellement profonde du béton près de la piscine.

Les travaux complets de restauration et de réparation « n’ont pas pu être effectués » car la piscine « devait rester en service pendant la durée des travaux » et parce que l’excavation agressive nécessaire du béton au niveau de la piscine « pourrait affecter la stabilité des constructions en béton adjacentes restantes. »

Les experts avertissent qu’il est peu probable que les conclusions du rapport révèlent la cause profonde de l’effondrement du bâtiment, qui reste inconnue. Cependant, des documents obtenus exclusivement par USA TODAY révèlent de nouveaux indices sur l’état de délabrement dramatique du bâtiment,ce qui pourrait avoir été l’une des causes de l’effondrement qui a fait 18 morts et 150 personnes toujours portées disparues jeudi après-midi.

Pourtant, comme beaucoup d’autres documents sur le bâtiment condamné qui sont maintenant mis au jour, des problèmes potentiellement majeurs semblent avoir été minimisés, reportés ou ignorés.

Le rapport de neuf pages obtenu par USA TODAY d’un membre de la famille d’un résident disparu dans l’immeuble suggère que des informations ont été rapportées progressivement plutôt que globalement aux propriétaires de bâtiments, ce qui rend plus difficile la reconnaissance de la gravité des problèmes.

Le comté de Miami-Dade exige que tous les bâtiments soient soumis à un processus de recertification lorsqu’ils atteignent la barre des 40 ans. En 2018, la Champlain Tower South Condominium Association a embauché Morabito Consultants, une firme d’ingénierie locale, pour inspecter le bâtiment et effectuer les services de réparation qui seront terminés d’ici cette année.

Selon le rapport d’octobre 2018 résumant les travaux effectués pour les propriétaires des 136 unités, Morabito Consultants a mis en garde contre des dommages importants près de la piscine.

Ce rapport décrivait cinq domaines sur lesquels l’équipe Morabito s’était penchée. Ils comprenaient des problèmes avec le mur et le bord de la piscine, une colonne d’escalier détériorée, des échantillons de carottes de la dalle de béton structurelle du bâtiment, des trous percés pour enquêter sur les problèmes de soffites sur le garage et la démolition du béton détérioré dans les soffites et le stuc des balcons.

Parmi ceux-ci, seules deux réparations réelles ont été effectuées, la détérioration de la colonne d’escalier et l’enlèvement du béton et du stuc détériorés des balcons.

La corrosion a probablement causé la détérioration du béton

À la piscine, Morabito a signalé avoir retiré du béton meuble, fissuré, écaillé et détérioré sur les bords de la piscine, le mur à côté et dans la salle des pompes de la piscine.

La détérioration du béton était probablement due à la corrosion de l’armature en acier. La corrosion entraîne l’expansion de la barre d’armature, ce qui endommage le béton environnant.

Cela aurait été l’un des multiples problèmes qui auraient dû être résolus dans la structure vieillissante, a déclaré Dawn Lehman, professeur d’ingénierie structurelle à l’Université de Washington à Seattle.

« C’est cher à réparer, et vous ne pouvez pas simplement réparer des dommages aussi importants – vous devez remplacer les armatures et le béton endommagés », a-t-elle déclaré.

Le rapport d’octobre 2020 a déclaré que les réparations n’étaient pas possibles pour plusieurs raisons.

L’une était que les images suggéraient que les dommages s’étendaient dans l’épaisseur du mur autour de la piscine.

Morabito a signalé qu’il ne pouvait pas accéder à l’intérieur de la piscine pour effectuer les réparations appropriées car elle était toujours utilisée et que l’excavation agressive nécessaire pour réparer correctement les zones pourrait affecter la stabilité des constructions en béton adjacentes restantes.

Un entrepreneur de piscines commerciales qui a inspecté la piscine le 22 juin a remarqué des fissures dans le béton et des barres d’armature gravement corrodées sous la piscine ainsi que de l’eau stagnante dans la salle d’équipement de la piscine, a rapporté le Miami Herald.

Un employé du bâtiment a dit à l’entrepreneur de la piscine que la salle d’équipement devait être vidée si souvent que les moteurs de pompe devaient être remplacés tous les deux ans.

Bien que la corrosion de l’armature en acier et la dégradation du béton dans la zone de la piscine aient pu contribuer à la destruction du bâtiment, il est peu probable que cette détérioration soit à elle seule la seule cause de l’effondrement. La grande pièce manquante est ce qui a déclenché l’effondrement, a déclaré Lehman.

« Il est impossible qu’un élément structurel qui a subi autant de dégradation et de corrosion du béton ait l’intégrité structurelle prévue ; ses performances structurelles ont été compromises. Mais ce n’est pas la même chose que de provoquer l’effondrement d’un bâtiment », a-t-elle déclaré.

La zone de la piscine est assez éloignée de la tour effondrée et, dans des circonstances normales, on ne s’attendrait pas à ce qu’elle l’influence, a déclaré John Wallace, professeur d’ingénierie structurelle à l’Université de Californie à Los Angeles.

Cependant, toute défaillance au niveau de la piscine pourrait avoir entraîné des contraintes supplémentaires sur le site dans son ensemble. Seuls des tests et des examens approfondis donneront une réponse finale, a-t-il déclaré.

Forage de béton

Morabito a également signalé avoir fait ce qu’on appelle une « démolition exploratoire » autour de la piscine pour voir si les problèmes étaient cachés par des parties architecturales mais pas structurelles du bâtiment.

Le rapport décrit et comprend des photos de cinq sites où des pavés ont été soulevés, du béton a été démoli ou des aménagements paysagers ont été supprimés pour accéder aux zones sous-jacentes.

Dans ceux-ci, les carottes ont été forées à plus d’un pied de profondeur pour observer l’état de la dalle structurelle en béton en dessous.

Le rapport indique que les travaux « ont donné des résultats curieux en ce qui concerne la profondeur de la dalle structurelle ». Ce qui était curieux au sujet des résultats n’a pas été expliqué.

Les photos qui accompagnent cette partie du rapport montrent des carottes de béton d’environ 9,5 pouces d’épaisseur.

Les plans originaux du bâtiment spécifiaient une épaisseur de 9,5 pouces, a déclaré Mehrdad Sasani, professeur de génie civil et environnemental à la Northeastern University de Boston.

« L’épaisseur de la dalle construite sur la base des données de base semble être au moins égale à la valeur indiquée sur les dessins originaux. Je ne suis donc pas sûr de ce qu’ils appellent des « résultats curieux » », a-t-il déclaré.

Les propriétaires ont soulevé des questions sur l’association de copropriété et la firme d’ingénierie

Lorsque les résidents ont discuté des conclusions du rapport en 2018, le prix de 7 millions de dollars est devenu un sujet de frustration constante parmi les résidents.

Plus tôt cette semaine, USA TODAY a obtenu une lettre envoyée en avril par le président de l’association des copropriétaires disant aux propriétaires que la détérioration du béton du bâtiment « s’accélérait ».

La lettre du conseil d’administration de l’association, Jean Wodnicki a fait la chronique de la disparition de l’immeuble qui avait maintenant besoin de 16,2 millions de dollars pour réparer le garage en sous-sol et le toit. La lettre indiquait que l’association pourrait réaffecter 707 003 $ dans d’autres fonds dédiés au projet, mais cela laisserait une facture de 15,5 millions de dollars.

Les membres de la famille qui ont parlé avec USA TODAY ont déclaré que leurs proches disparus n’étaient pas contre la réparation du bâtiment mais ont soulevé des questions sursurveillance et gestion.

Raysa Rodriguez, une postière à la retraite qui avait presque fini de rembourser l’hypothèque de l’unité 907 en fait partie. Elle a survécu à l’effondrement tragique de jeudi.

Un troisième recours collectif déposé par le cabinet d’avocats Moskowitz, a relaté l’évasion déchirante de Rodriguez alors que les escaliers s’effondraient sous elle et ses voisins. La poursuite allègue que « la conduite imprudente et négligente de l’association de copropriété a causé un effondrement catastrophique et mortel des tours Champlain Sud à Surfside ».

« J’ai couru vers le balcon. J’ai ouvert (ed) les portes et un mur de poussière m’a frappé. Je ne pouvais rien voir à l’extérieur », a-t-elle déclaré dans une déclaration détaillée incluse dans un procès déposé cette semaine.

Une vidéo prise par Rodriguez du garage en août 2018 et fournie à USA TODAY, montre des tuyaux corrodés, des dégâts d’eau et des seaux placés en dessous pour capter l’eau.

Dans la vidéo, Rodriguez dit à un voisin qu’elle a fait part de ses préoccupations à la direction, mais qu’ils l’ont ignorée.

« C’est une vidéo extrêmement troublante que notre cliente a enregistrée en 2018. C’était son effort pour vraiment faire en sorte que quelqu’un l’écoute ainsi que d’autres résidents car ils ont trouvé des exemples clairs que le garage s’effondrait », a déclaré l’avocat Adam Moskovitz dans un communiqué représente Rodriguez et d’autres résidents.

Il a ajouté: « Personne ne regarderait cette vidéo et ne penserait pas que c’était un problème sérieux. »

Ross Prieto, alors le plus haut responsable du bâtiment de la ville de Surfside, a reçu un autre rapport Morabito en novembre 2018 ainsi qu’une estimation des réparations de 9,13 millions de dollars.

Prieto a déclaré à la Champlain Tower South Condominium Association qu’il avait examiné le rapport et qu’« il semble que l’immeuble soit en très bon état ».

Contribution : John Pacenti, Kyle Bagenstose et Stephen J. Beard, USA TODAY et Hannah Winston, poste de Palm Beach

Suivez les correspondants nationaux d’USA TODAY @eweise et @RominaAdi