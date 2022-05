Les réouvertures d’écoles pandémiques n’étaient pas seulement une question de politique

Presque dès que certaines écoles ont rouvert pour l’apprentissage en personne à l’automne 2020, la recherche suggérait une conclusion bien rangée, bien que sombre, sur la raison pour laquelle ils l’ont fait: la politique. Les premières analyses ont indiqué que les facteurs de santé de Covid-19 n’avaient pratiquement rien à voir avec les décisions de réouverture, et la politique partisane pouvait expliquer presque toutes les variations.

Il y avait des signes précurseurs que ce récit n’expliquait pas toute l’histoire. Si l’allégeance à l’ancien président Donald Trump (dans les écoles qui ont ouvert) ou aux syndicats d’enseignants (dans celles qui sont restées fermées) était tout ce qui importait, pourquoi le soutien à la réouverture des écoles a-t-il également chuté parmi les électeurs républicains au cours de l’été ? Et qu’en est-il des recommandations contradictoires émanant des ministères fédéraux de la santé et de l’éducation à l’époque ? Néanmoins, l’idée que Covid-19 n’était pas un facteur réel a été répétée par certains des pays journalistes les plus influents et les médias, et présentée comme si la question était généralement réglée.

C’est typique de la recherche sur les politiques : les premières vagues de données attirent souvent beaucoup d’attention et peuvent rapidement se figer dans la sagesse conventionnelle. Lorsqu’une enquête ultérieure, souvent plus approfondie, révèle des explications alternatives ou plus nuancées, elle a tendance à recevoir beaucoup moins d’attention.

C’est ce qui se passe avec la recherche sur les fermetures d’écoles. Des études plus récentes ont montré que, loin d’être hors de propos, les indicateurs de Covid-19 figuraient parmi les facteurs centraux prédisant si les écoles rouvrir.

Les chercheurs disent qu’ils n’ont toujours pas encore pleinement compris comment d’autres facteurs – comme la gouvernance scolaire et les préférences des parents – ont influencé les décisions scolaires de Covid-19. Une nouvelle étude, publiée récemment par deux chercheurs en éducation de l’Université George Mason, reproduit certaines découvertes antérieures et explore de nouvelles variables potentielles. Dans l’ensemble, cela continue d’ajouter à une image plus complexe que ne le suggéraient les premières analyses.

Ce débat peut sembler sans objet : les écoles ont repris l’apprentissage en personne cette année scolaire, et les parents se disent largement satisfaits des progrès de leur enfant. Mais les conséquences de ces décisions persistent. De nombreux éducateurs disent que les choses ne sont pas encore revenues à la normale. La recherche empirique suggère que certains des effets académiques les plus négatifs ont été ressentis de manière disproportionnée par les étudiants à faible revenu et les étudiants de couleur. De plus, les futures pandémies restent une menace et les chefs de district pourraient un jour à nouveau être accusés de naviguer dans des circonstances similaires.

Une nouvelle étude confirme que les décisions d’ouverture des écoles étaient compliquées

Le récit selon lequel les décisions de réouverture des écoles étaient toutes une question de politique s’est concrétisé tôt. L’un des premiers des éléments de preuve proviennent d’un article de blog de la Brookings Institution publié en juillet 2020, où le chercheur principal Jon Valant n’a trouvé «aucune relation» entre les plans de réouverture des districts scolaires et leurs cas Covid-19 par habitant, mais une forte entre les plans des districts et soutien au niveau du comté à Trump lors des élections de 2016. L’implication était que les communautés qui s’inspirent du président Trump de l’époque étaient plus disposées à reprendre l’enseignement en personne.

Des recherches supplémentaires ont émergé au cours des mois suivants, réitérant que les problèmes de santé n’étaient pas un facteur important. “Nous trouvons des preuves que la politique, bien plus que la science, a façonné la prise de décision des districts scolaires”, ont conclu les politologues Michael Hartney et Leslie Finger dans une analyse d’octobre 2020.

Mais avec le temps, et plus d’écoles ont rouvert, la situation s’est compliquée. UN L’analyse de juillet 2021 a comparé les facteurs de réouverture de l’automne 2020 à ceux du printemps 2021. Les économistes de Tulane Douglas Harris et Daniel Oliver ont constaté que les taux de Covid-19 étaient un prédicteur important de la réouverture des écoles à l’automne. Au fil du temps, le rôle des facteurs politiques et sanitaires a diminué, ont observé Harris et Oliver, tandis que la démographie d’une communauté donnée est restée un prédicteur important tout au long de l’année. (C’était épineux, notent-ils, étant donné “l’interaction étroite entre la démographie, les situations de travail des parents et les risques pour la santé liés au COVID”.)

Le dernier ajout à la littérature de recherche a été publié ce mois-ci par deux professeurs de George Mason, Matthew Steinberg et David Houston. Leur document de travail – qui n’a pas encore été revu par des pairs – a confirmé certaines des principales conclusions d’études antérieures: des taux plus élevés d’enseignement en personne à l’automne 2020 se sont produits dans des zones avec des syndicats plus faibles et qui penchaient vers le républicain, et des taux de Covid-19 étaient corrélés avec les décisions de réouverture.

Le nouvel article examine comment les facteurs prédisant la scolarisation en personne ont changé au cours de l’année scolaire 2021-2021. Les taux de cas et de mortalité de Covid-19, la partisanerie politique et la force des syndicats d’enseignants sont devenus des «prédicteurs moins puissants» au fil du temps. Au fil de l’année, Steinberg et Houston ont également observé que les communautés ayant des antécédents de scores aux tests standardisés plus élevés étaient beaucoup plus susceptibles de rouvrir les bâtiments scolaires que leurs homologues moins performants.

“Ce modèle peut nous aider à comprendre les écarts croissants entre les résultats des tests qui sont apparus à la suite de la pandémie”, écrivent-ils.

Sarah Reckhow, politologue à la Michigan State University, qui a participé à une étude qui a révélé que les décisions des districts scolaires locaux étaient fortement liées à la partisanerie politique et à la force syndicale, a qualifié l’étude de Houston et Steinberg de “géniale” – et a noté l’importance de la réplication dans la recherche sur les politiques. .

Bien que ses propres recherches aient révélé que la réouverture des écoles était moins liée à la gravité de Covid-19, elle a déclaré qu’il existait toujours une relation avec les taux de Covid-19 observés dans certains aspects de leur modèle.

Harris a déclaré à Vox qu’il était d’accord avec les conclusions du nouveau document de travail – que la réouverture ne concernait pas seulement la politique – qui reflétaient largement ses recherches antérieures. Il a également fait l’éloge de la nouvelle étude pour avoir suivi l’évolution des facteurs qui semblaient motiver l’enseignement en personne au fil du temps. “C’était nouveau, intéressant et important”, a déclaré Harris.

L’étude de Steinberg et Houston a exploité les données au niveau du comté d’une entreprise privée, Burbio, qui a suivi l’apprentissage en personne et virtuel pour près de la moitié de tous les élèves des écoles publiques pendant la pandémie. Les taux de cas et de décès de Covid-19, et la partisanerie mesurée par la part des votes présidentiels, sont également tous signalés au niveau du comté. La plupart des comtés, cependant, contiennent plusieurs districts scolaires, c’est pourquoi d’autres chercheurs ont préféré une analyse au niveau du district scolaire.

“Il y a beaucoup de choix analytiques qui entrent dans les analyses descriptives de données imparfaites, et nous n’avons pas d’os solide à choisir avec les autres études”, a déclaré Steinberg à Vox, mais a souligné que bon nombre de ces choix mineurs peuvent avoir “des implications non triviales » pour interpréter les résultats.

Brad Mariano, un chercheur en politique de l’éducation à l’Université du Nevada à Las Vegas, a déclaré à Vox qu’il était sceptique quant à la capacité de Burbio à capturer avec précision les taux d’instruction en personne, et pensait qu’une analyse au niveau du district scolaire (comme celle qu’il a publiée plus tôt cette année) aurait été meilleure qu’une approche au niveau du comté. Pourtant, il a félicité le nouveau document, notamment pour avoir effectué son analyse au fil du temps. “Nous avons besoin de plusieurs efforts sur la question, en particulier des efforts qui utilisent des ensembles de données et des mesures similaires et différents, pour vraiment trianguler une réponse basée sur les données”, a-t-il déclaré.

Sarah Cohodes, une économiste de l’Université de Columbia qui a étudié les différences pandémiques entre les écoles à charte et les écoles publiques traditionnelles, a déclaré qu’il n’y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse lorsqu’il s’agissait de mesurer par comté ou par district scolaire. “Tu es damné si tu le fais et damné si tu ne le fais pas”, m’a-t-elle dit, cependant elle a répété que cela dépendait de la question de recherche.

Le soutien local aux enseignants a peut-être facilité la réouverture des écoles

L’un des éléments les plus novateurs de l’étude de Steinberg et Houston est leur suggestion d’un facteur jusqu’alors inexploré prédisant l’enseignement en personne : le soutien local aux enseignants. À l’aide de plusieurs enquêtes avec différentes stratégies d’échantillonnage et formulations de questions, les professeurs de George Mason ont découvert que le soutien pré-pandémique à l’augmentation de la rémunération des éducateurs était systématiquement associé à des taux plus élevés d’enseignement en personne pendant la pandémie. En d’autres termes, les zones où le public était plus favorable aux augmentations pour les enseignants étaient également plus susceptibles d’avoir un apprentissage en personne.

D’autres spécialistes de la politique de l’éducation ont déclaré à Vox qu’ils auraient besoin de plus de temps pour examiner ce lien. Reckhow l’a qualifié de “résultat vraiment intrigant”, mais qui l’a laissée avec “de nombreuses questions” sur les mécanismes sous-jacents qui pourraient expliquer la découverte. “Sans plus d’informations, il m’est difficile de développer une explication pleinement satisfaisante”, a-t-elle déclaré.

Steinberg a souligné que ce qu’il considère comme si «révélateur» à propos de cette découverte, qui était basée sur les données de deux enquêtes représentatives à l’échelle nationale, c’est qu’elle lui suggère qu’il y avait quelque chose dans les communautés qui valorisaient davantage leurs enseignants qui facilitait potentiellement les choses. écoles à ouvrir pour l’apprentissage en personne.

“Certaines de ces petites politiques p dans les communautés sont importantes, et qu’il y ait ou non une confiance préexistante pourrait rendre la complexité logistique de la réouverture gérable pour les dirigeants ou ingérable”, a-t-il déclaré.

Au fil du temps, il peut être facile d’oublier à quel point l’incertitude était aiguë pour les administrateurs scolaires au cours de l’année scolaire 2020-21, en particulier avant que les vaccins ne soient disponibles. Tout semble plus net avec le recul. Mais étant donné les énormes implications pour les élèves, les écoles et les familles – et que les administrateurs pourraient un jour se retrouver dans des postes similaires – les chercheurs étudieront probablement ces décisions pendant des années.