Les renseignements israéliens ont incité les États-Unis à réduire rapidement le financement de l’aide à Gaza

Au début de la semaine dernière, le ministère israélien des Affaires étrangères a convoqué un haut responsable des Nations Unies à son bureau de Jérusalem et lui a présenté une allégation surprenante : douze des employés de son agence avaient participé aux attaques du 7 octobre contre Israël, transportant des armes, attaquant des villages israéliens, et participation à l’enlèvement d’un soldat et d’un civil.

Les responsables israéliens se plaignent depuis longtemps du fait que l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, qui gère les programmes d’aide aux Palestiniens dans la bande de Gaza, était étroitement aligné sur le Hamas. Mais les accusations selon lesquelles les travailleurs humanitaires étaient membres de l’organisation – dont les combattants ont tué 1 200 personnes et ont fait plus de 250 prisonniers lors du raid en Israël – ont menacé l’existence du principal canal d’aide pour les millions de personnes à Gaza dont les vies ont été bouleversées après près de quatre mois de guerre.

Les responsables israéliens n’ont fourni aucun morceau de papier au chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, à emporter, mais les preuves qu’ils ont présentées étaient suffisamment convaincantes pour persuader Lazzarini de licencier neuf des participants présumés, dont certains travaillaient comme enseignants dans des écoles dirigées par par l’agence humanitaire, selon des personnes proches du dossier qui, comme d’autres, se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour décrire des conversations privées et des négociations diplomatiques sensibles. Certains des 12 membres et conspirateurs présumés du Hamas auraient par la suite été tués.

Les États-Unis n’ont pas vérifié de manière indépendante les affirmations d’Israël, qui sont basées sur des communications interceptées, des données de localisation téléphonique, des interrogatoires de combattants du Hamas et des documents que l’armée israélienne a récupérés à Gaza, ont indiqué des responsables. Le Washington Post a examiné un document contenant les noms, les positions de l’ONU et les rôles présumés des 12 individus au sein du Hamas, qui ont été partagés avec les États-Unis et d’autres gouvernements, mais n’a pas été en mesure de corroborer ces informations.

Les preuves présentées en privé par Israël ont persuadé les États-Unis et huit autres pays donateurs de suspendre le financement de l’UNRWA, une décision qui, selon d’autres groupes humanitaires, met en péril la sécurité et le bien-être des civils de Gaza qui dépendent des secours et de l’assistance de l’ONU. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié les informations israéliennes de « hautement crédibles ».

La question de savoir si le robinet de financement sera rétabli dépend désormais de la conduite d’une enquête crédible par les Nations Unies, selon des responsables américains, le plus grand bailleur de fonds de l’UNRWA.

Après sa rencontre avec des responsables israéliens, Lazzarini s’est envolé pour Washington et a rencontré des membres de l’administration Biden. Il leur a raconté ce que les Israéliens avaient dit et leur a expliqué les mesures qu’il avait prises en réponse à ce qu’il qualifierait plus tard publiquement d’« allégations choquantes ».

Mercredi, la Maison Blanche et le Département d’État avaient été informés par l’UNRWA des affirmations israéliennes. Le lendemain, l’administration a reçu du gouvernement israélien un dossier contenant plusieurs pages d’accusations, notamment selon lesquelles le Hamas aurait longtemps utilisé l’agence humanitaire pour « promouvoir des attaques terroristes » et qu’une « dépendance mutuelle » s’était formée entre les deux organisations. La Poste a obtenu une copie du document.

Un document israélien allègue que des employés de l’ONU ont participé à l’attaque du Hamas le 7 octobre

En quelques heures, des responsables du Conseil national de sécurité et du Département d’État ont décidé de suspendre le financement de l’UNRWA, a déclaré un haut responsable américain proche du dossier.

Mais les responsables à Washington et à Jérusalem reconnaissent qu’il n’y a pas d’alternative pratique à l’UNRWA pour fournir une aide humanitaire à Gaza, un travail que les responsables israéliens ne veulent pas. mais il faudrait assumer ou risquer de violer le droit international, qui exige qu’une puissance occupante garantisse qu’une population captive ait accès aux services de base.

Après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l’ONU mardi matin, Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, a déclaré aux journalistes que « quiconque a participé à cette attaque du 7 octobre doit rendre des comptes ». Elle a déclaré que les États-Unis ont « contacté le gouvernement israélien pour obtenir plus d’informations sur ces allégations ».

« Ils prennent cela très au sérieux », a-t-elle déclaré à propos de l’agence des Nations Unies.

Dans le même temps, a-t-elle déclaré, « nous ne devrions pas laisser cela obscurcir l’excellent travail accompli par l’UNRWA », le qualifiant de « seule organisation sur le terrain qui a la capacité de continuer à fournir cette assistance ». Et leur personnel a fait un travail extraordinaire – ils ont littéralement sauvé des milliers de vies, et il est regrettable que cette information ait soulevé des doutes sur l’UNRWA.»

L’administration Biden continue de considérer l’UNRWA comme un fournisseur essentiel d’aide humanitaire à Gaza, ainsi qu’aux Palestiniens de Cisjordanie et aux réfugiés au Liban et ailleurs dans la région. Son mandat, établi par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1949, comprend également le fonctionnement d’écoles et de cliniques médicales – qui ont pratiquement toutes été fermées et transformées en abris qui abritent désormais plus d’un million de personnes à Gaza, qui dépendent presque entièrement de l’UNWRA pour leur survie. nécessités de la vie.

Mais la gravité des allégations israéliennes a contraint l’administration Biden à prendre des mesures, ont déclaré des responsables américains.

Les conservateurs pro-israéliens à Washington contestent depuis des années les critiques de l’ONU sur les violations israéliennes des droits de l’homme dans les territoires palestiniens, accusant l’organisme international et ses agences – en particulier l’UNRWA – d’être antisémites.

“Avec tout le respect que je dois au président, c’était une réponse attendue depuis longtemps”, a déclaré mardi le représentant Chris Smith (RN.J.) lors de son discours d’ouverture à une audition de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants intitulée “L’UNRWA exposé : examen de la mission de l’agence”. et les échecs.

« Il existe depuis longtemps des preuves massives et irréfutables de la complicité et de la coopération étendues de l’UNRWA dans la campagne de haine génocidaire antisémite du Hamas », a déclaré Smith, qui a attribué la décision de l’administration de suspendre le financement aux conclusions d’Israël, ainsi qu’à la « pression publique ».

En arrêtant son soutien, du moins pour le moment, Washington vise à contraindre l’agence à mener une enquête approfondie, a déclaré un haut responsable américain, sous peine de perdre définitivement le financement des gouvernements occidentaux dont les dons sont essentiels à sa survie.

« Nous voulons vraiment que leur travail continue, mais nous ne pourrons continuer à le financer que si le monde constate que l’UNRWA a mené une enquête crédible », a déclaré le haut responsable. «Cela incite d’autant plus à [U.N. leadership] qu’ils le fassent rapidement et, s’ils doivent prendre d’autres mesures, qu’ils les prennent également.

À court terme, les responsables israéliens considèrent probablement ces allégations comme un moyen utile de noircir l’œil d’une institution dont ils se méfient depuis longtemps, mais ils pourraient également utiliser l’incident pour lancer une campagne plus agressive à long terme contre l’UNRWA, cherchant à la remplacer. avec une organisation alternative, a déclaré le haut responsable américain.

L’administration Biden s’est efforcée de souligner qu’il n’existe actuellement aucune alternative au travail vital fourni par l’agence.

L’UNRWA « continue de jouer un rôle absolument indispensable en essayant de s’assurer que les hommes, les femmes et les enfants qui ont si désespérément besoin d’aide à Gaza l’obtiennent réellement, et que personne d’autre ne puisse jouer le rôle que l’UNRWA a joué, certainement pas dans un avenir proche ». terme », a déclaré Blinken lundi.

Le même jour, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a cherché à tempérer certaines critiques adressées à l’organisation, notant que les allégations ne concernaient qu’une petite fraction des plus de 13 000 personnes qu’elle emploie à Gaza.

“Ne remettons pas en question le bon travail de toute une agence en raison de la mauvaise action potentielle d’un petit nombre”, a déclaré Kirby aux journalistes à la Maison Blanche.

Un porte-parole du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a détaillé une série de mesures prises par l’organisation.

« Le secrétaire général est personnellement horrifié par les accusations portées contre les employés de l’UNRWA, mais son message aux donateurs, en particulier à ceux qui ont suspendu leurs contributions, est de garantir au moins la continuité des opérations de l’UNRWA, car nous avons des dizaines de milliers d’employés dévoués qui travaillent dans toute la région », a déclaré Stéphane Dujarric.

« Les besoins urgents des populations désespérées qu’ils servent doivent être satisfaits. À l’heure actuelle, les perspectives pour l’UNRWA et les millions de personnes qu’elle sert, non seulement à Gaza mais aussi à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie, sont très sombres », a-t-il déclaré.

Les Nations Unies ont l’intention de mener deux enquêtes liées à l’UNRWA, a déclaré Dujarric. L’une, celle du Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies, demandera des comptes à tout employé impliqué dans des actes de terrorisme, « y compris par le biais de poursuites pénales », a déclaré Dujarric.

Une deuxième enquête, initiée par Lazzarini le 17 janvier mais pas encore mise en place, examinera de manière globale ce que fait l’agence de l’ONU, a déclaré Dujarric. Il a ajouté que le chef de l’agence avait ouvert l’enquête « parce que c’est un secret de polichinelle qu’il y a beaucoup de soutien de la part de l’UNRWA, mais il y a aussi des critiques », une indication que les responsables de l’ONU ont compris que l’agence subissait des critiques politiques au milieu de la guerre. .

Les États-Unis fournissent généralement entre 300 et 400 millions de dollars par an à l’UNRWA, a déclaré mardi aux journalistes le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller. Depuis le 1er octobre, les États-Unis ont fourni environ 121 millions de dollars.

La suspension du financement annoncée la semaine dernière s’applique aux 300 000 dollars supplémentaires que les États-Unis prévoient de fournir. Miller a déclaré que les États-Unis fourniraient probablement des millions de dollars supplémentaires à l’UNRWA au cours de l’exercice en cours sans pause de financement, mais il a ajouté qu’il ne pouvait pas fournir de chiffre précis tant que les législateurs n’auraient pas conclu les négociations sur le budget.