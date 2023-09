Les renseignements américains rêvent de pantalons d’espionnage — RT World News

Un projet d’avant-garde cherche à créer des vêtements capables d’enregistrer des données audio, vidéo et de géolocalisation

Le bureau américain du directeur du renseignement national a annoncé qu’il soutiendrait le développement d’un vêtement révolutionnaire intégrant diverses technologies numériques.

Le programme, appelé « Les systèmes textiles intelligents à alimentation électrique et en réseau » (SMART ePANTS), sera supervisé par l’Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) – la branche de l’agence spécialisée dans les projets de recherche à haut risque et à haute récompense, selon à le communiqué publié le mois dernier.

Les responsables américains affirment que ces efforts visent à créer des textiles qui se sentent et fonctionnent comme n’importe quel autre vêtement de prêt-à-porter, mais qui seront également capables d’enregistrer des données audio, vidéo et de géolocalisation. Le but ultime est que la technologie « aider le personnel et les premiers intervenants dans des environnements dangereux et très stressants, tels que les scènes de crime et les inspections de contrôle des armements, sans entraver leur capacité à opérer rapidement et en toute sécurité. »















Des contrats de développement ont été attribués à cinq organisations, dont l’institut à but non lucratif SRI International, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et les sociétés Arete, Nautilus Defence et Leidos. Selon le Pentagone, Nautilus et Leidos ont remporté des contrats pour le développement du SMART ePANTS d’un montant respectif de 11,6 millions de dollars et 10,6 millions de dollars, les travaux devant être terminés d’ici janvier 2025. La valeur des contrats avec les trois autres entités a augmenté. n’a pas été divulguée.

Commentant le programme, Annie Jacobsen, finaliste du prix Pulitzer pour son livre sur les projets révolutionnaires du Pentagone, a déclaré à Intercept que ces initiatives et d’autres initiatives similaires à long terme poursuivies par Washington sont « comme jeter des spaghettis contre le réfrigérateur. » « Cela peut ou non coller » elle a expliqué.

Les États-Unis ont déjà tenté d’intégrer les technologies numériques dans l’habillement. En 2021, l’Institut des nanotechnologies du soldat de l’armée américaine et le MIT ont développé une fibre programmable capable de stocker, d’analyser et de partager des données sur les activités de l’utilisateur lorsqu’il est cousu dans un vêtement, grâce à des puces numériques à micro-échelle.