Les renseignements américains identifient des militants de Gaza à l’origine de l’explosion d’un hôpital, faisant plus de 470 morts

Le voyage de Biden au Moyen-Orient visait à calmer la région, mais la Jordanie a annulé son sommet prévu avec l’Égypte et l’Autorité palestinienne après l’explosion de l’hôpital. Au lieu de cela, il devait passer des appels téléphoniques avec la Jordanie et l’Égypte depuis Air Force One sur le chemin du retour.

À la fin de sa visite, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a publié un communiqué affirmant qu’Israël laisserait la nourriture, l’eau et les médicaments atteindre le sud de Gaza via l’Égypte. Son bureau a également réitéré qu’il n’autoriserait pas l’aide d’Israël jusqu’à ce que le Hamas libère les otages israéliens.

L’explosion a déclenché la colère dans tout le Moyen-Orient.

Au Liban, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau sur des manifestants lançant des projectiles près de l’ambassade américaine au nord de Beyrouth. Des marches parrainées par l’État ont eu lieu dans tout l’Iran, soutien du Hamas et ennemi juré d’Israël, avec des manifestants brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Mort à l’Amérique » et « Mort à Israël ».

Des responsables palestiniens ont déclaré que les forces israéliennes avaient abattu deux adolescents palestiniens près de Ramallah, en Cisjordanie, lors de manifestations généralisées.

De nouveaux affrontements ont eu lieu à la frontière entre Israël et le Liban, faisant partie des violences les plus meurtrières entre le mouvement Hezbollah soutenu par l’Iran et Israël depuis la dernière guerre totale en 2006.

L’envoyé de l’ONU pour la paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a déclaré au Conseil de sécurité que l’explosion d’un hôpital nécessitait une enquête plus approfondie.