Les renseignements américains affirment que le ballon chinois fait partie d’un vaste programme de surveillance aérienne

La communauté du renseignement américain a lié le ballon espion chinois abattu samedi à un vaste programme de surveillance dirigé par l’Armée populaire de libération, et les responsables américains ont commencé à informer les alliés et partenaires qui ont été également ciblés. L’effort de ballon de surveillance, qui a fonctionné pendant plusieurs années en partie hors de la province de Hainan au large de la côte sud de la Chine, a recueilli des informations sur les ressources militaires dans les pays et les zones d’intérêt stratégique émergent pour la Chine, notamment le Japon, l’Inde, le Vietnam, Taïwan et les Philippines, selon plusieurs responsables américains, qui, comme d’autres interviewé pour cette histoire, a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

Des responsables ont déclaré que ces dirigeables de surveillance, exploités en partie par l’armée de l’air de l’APL, ont été repérés sur les cinq continents.

“Ce que les Chinois ont fait, c’est prendre une technologie incroyablement ancienne et l’a fondamentalement mariée à des capacités de communication et d’observation modernes” pour essayer de glaner des renseignements sur les armées d’autres nations, a déclaré un responsable. “C’est un effort colossal.”

Un avion de chasse américain a abattu un ballon espion chinois au large de la côte de la Caroline du Sud le 4 février. (Vidéo : The Washington Post)

Lundi, la sous-secrétaire d’État Wendy Sherman a dirigé une réunion d’information sur l’espionnage par ballon de la Chine devant quelque 150 personnes d’environ 40 ambassades, a déclaré un haut responsable de l’administration proche du dossier. Le département a également envoyé à chaque ambassade des États-Unis une “information détaillée” sur l’espionnage qui peut être partagée avec des alliés et des partenaires.

Par ailleurs, des responsables américains ont commencé à partager des détails avec des responsables de pays comme le Japon, dont les installations militaires ont été ciblées par Pékin.

“Il y a eu un grand intérêt pour cela de la part de nos alliés et partenaires”, a déclaré un haut responsable de l’administration.

“Beaucoup d’entre eux reconnaissent qu’eux aussi peuvent être vulnérables ou sensibles à cela ou à un objet d’intérêt pour la RPC”, a déclaré le responsable, faisant référence à la République populaire de Chine.

Au Japon en 2020, un orbe aérien a suscité des spéculations. “Certaines personnes pensaient que c’était un OVNI”, a déclaré un responsable japonais. “Avec le recul, les gens se rendent compte qu’il s’agissait d’un ballon d’espionnage chinois. Mais à cette époque, c’était purement nouveau – personne ne l’avait vu. … Il y a donc beaucoup d’attention accrue en ce moment.

Alors que la plupart des efforts de surveillance à longue portée de la Chine sont menés par son réseau de satellites militaires en expansion, les planificateurs de l’APL ont identifié ce qu’ils considèrent comme une opportunité d’effectuer une surveillance depuis la haute atmosphère à des altitudes supérieures à celles où volent les avions commerciaux, en utilisant des ballons qui volent entre 60 000 et 80 000 pieds ou plus, ont déclaré des responsables.

Les analystes ne connaissent toujours pas la taille de la flotte de ballons, mais il y a eu “des dizaines” de missions depuis 2018, a déclaré un responsable américain. Ils profitent de la technologie fournie par une société privée chinoise qui fait partie de l’effort de fusion civilo-militaire du pays – un programme par lequel des entreprises privées développent des technologies et des capacités utilisées par l’APL.

Lors d’une conférence de presse samedi, de hauts responsables du Pentagone ont fait allusion au programme PLA, notant que des ballons avaient fonctionné ailleurs dans l’hémisphère occidental. “Ces ballons font tous partie d’une flotte de ballons de la RPC développée pour mener des opérations de surveillance, qui ont également violé la souveraineté d’autres pays”, a déclaré un haut responsable de la défense.

Le responsable a catégoriquement rejeté l’affirmation de la Chine selon laquelle le dirigeable se déplaçant au-dessus des États-Unis était un ballon météorologique soufflé hors de sa trajectoire. “C’est faux”, a déclaré le responsable. “C’était un ballon de surveillance PRC. Ce ballon de surveillance a volontairement traversé les États-Unis et le Canada. Et nous sommes convaincus qu’il cherchait à surveiller des sites militaires sensibles.

Certains commentateurs ont fait la lumière sur l’effort chinois, notant que les ballons ne sont pas les plates-formes les plus high-tech. Mais d’autres mettent en garde contre le rejet du potentiel des ballons.

“Pour ceux qui ont une vision optimiste des capacités réelles de collecte de renseignements de ce ballon, je pense qu’ils sous-estiment les façons créatives dont l’APL pourrait l’utiliser soit à des fins de renseignement et de surveillance, soit comme plate-forme pour des armes”, a déclaré Rep. Mike Gallagher (R-Wis.), président du comité restreint sur la Chine, qui commentait les remarques publiques faites par des responsables du Pentagone au cours du week-end.

Ces dernières années, au moins quatre ballons ont été repérés au-dessus d’Hawaï, de la Floride, du Texas et de Guam – en plus de celui suivi la semaine dernière. Trois des quatre cas ont eu lieu sous l’administration Trump, mais n’ont été identifiés que récemment comme des dirigeables de surveillance chinois. D’autres ballons ont été repérés en Amérique latine et dans des pays alliés du Pacifique, ont indiqué des responsables.

Le président Biden a ordonné que tous les sites sensibles soient protégés de l’espionnage, “ce qui était simple car nous pouvions suivre la trajectoire du ballon et nous assurer qu’aucune activité sensible ou communication non cryptée ne serait menée à proximité”, a déclaré le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. . “Dans le même temps, nous avons renversé la situation sur la Chine et nous nous sommes rassemblés contre le ballon, afin d’en savoir plus sur les capacités et l’artisanat de la Chine.”

La surveillance du récent ballon a permis de combler les lacunes concernant les quatre autres, ont déclaré des responsables. L’armée américaine a envoyé des avions de chasse et d’autres avions au cours de la semaine dernière pour observer le dirigeable. Un ballon espion chinois qui s’est écrasé au large des îles hawaïennes en juin dernier a également fourni des informations utiles, notamment sur la nature de la technologie utilisée par la Chine, ont-ils déclaré.

Par exemple, certains des ballons sont équipés de capteurs électro-optiques ou d’appareils photo numériques qui, selon leur résolution, peuvent capturer des images très précises, ont déclaré des responsables. Ils sont également équipés d’un signal radio et d’une capacité de transmission par satellite, ont-ils déclaré.

Hainan, l’un des endroits où les responsables ont déclaré que les ballons sont basés, est une île au large de la côte sud de la Chine qui a longtemps été un lieu de commandement et de contrôle de l’APL. Bien que plus connu pour ses installations navales, il dispose d’un aérodrome qui était la base d’attache de l’avion de chasse intercepteur chinois J-8 qui est entré en collision avec un avion espion américain EP-3 en 2001.

En janvier, l’armée américaine a révélé ce qu’elle a qualifié de manœuvre dangereuse en décembre par un avion de chasse chinois qui, selon des responsables militaires américains, a volé trop près d’un avion de reconnaissance américain dans l’espace aérien international près de l’île. Le chasseur chinois J-11 s’est approché à moins de 20 pieds du nez de l’avion américain, “obligeant le RC-135 à effectuer des manœuvres d’évitement pour éviter une collision”, a déclaré le Commandement indo-pacifique américain dans un communiqué.

Le ballon espion abattu samedi est entré pour la première fois dans l’espace aérien américain au-dessus de l’Alaska le 28 janvier. Il a traversé le nord des îles Aléoutiennes, est revenu au-dessus de l’Alaska continental, au-dessus du Canada, puis au-dessus du nord de l’Idaho la semaine dernière, mais le Pentagone n’a pas reconnu sa présence jusqu’à NBC. News a rapporté jeudi dernier que le Pentagone suivait le ballon au-dessus du Montana.

Le tumulte politique qui en a résulté – certains républicains ont critiqué l’administration Biden pour ne pas avoir abattu le ballon plus tôt – a conduit le secrétaire d’État Antony Blinken à reporter un voyage à Pékin, une annonce faite quelques heures avant le décollage de son avion.

Les analystes du renseignement américain ont identifié rétroactivement comme des ballons espions des objets qui étaient auparavant considérés comme non identifiés, selon des responsables américains. Les nouvelles technologies ont permis la détection de l’intelligence de mesure et de signature, ou MASINT, qui comprend généralement des informations sur des signaux radar ou électromagnétiques, tels que ceux qui pourraient être émis par des ballons de surveillance.

Dans certains cas, les communautés militaires et du renseignement ont pu dire qu’elles étaient originaires de pays particuliers, dont la Chine, ont déclaré les responsables.

La découverte rétroactive des ballons chinois aide à expliquer pourquoi les hauts responsables de la défense servant dans l’administration Trump n’étaient pas au courant des incursions pendant leur mandat, ont déclaré des responsables.

La Chine a fait un usage important de ballons pour surveiller des cibles au sol, ont déclaré des responsables. Les ballons n’utilisent souvent pas la technologie la plus avancée – dans la plupart des cas, les capteurs à bord ne capturent pas plus d’informations que la Chine ne pourrait en obtenir avec un satellite.

Mais les ballons offrent certains avantages. Ils peuvent s’attarder au-dessus d’une cible pendant des heures, alors qu’un satellite en orbite autour de la Terre peut n’avoir que quelques minutes pour prendre une photo de sa cible. “Si vous avez un ballon qui bouge extrêmement lentement, vous avez une persévérance que vous ne pouvez pas obtenir d’un satellite », a déclaré le lieutenant-général à la retraite de l’Air Force Charlie « Tuna » Moore, un ancien pilote de chasse qui a aidé à mener des opérations à partir du NORAD et a pris sa retraite en octobre en tant qu’adjoint du US Cyber ​​Command. .

Les analystes pensent que les ballons, comme les drones, peuvent être pilotés à distance – à environ 30 à 60 mph, a déclaré un responsable. Et parce que les ballons flottent le long des vents à haute altitude, leurs trajectoires sont moins prévisibles et donc plus difficiles à suivre. Les ballons sont également beaucoup moins chers à produire et à lancer que les satellites spatiaux.

Certains des ballons ont été lancés depuis la Chine sur des trajectoires de vol qui les ont conduits dans le monde entier, ont déclaré des responsables.

Les responsables ont noté que le ministère chinois des Affaires étrangères avait apparemment été pris par surprise et était chagriné de voir Blinken annuler sa visite. Le ministère a initialement publié une déclaration, affirmant que la Chine “regrette que le dirigeable se soit égaré aux États-Unis par erreur”. Depuis lors, Pékin a contacté ses voisins pour maintenir les lignes de communication ouvertes au milieu de la crise naissante – un signal, a déclaré un responsable de la région du Pacifique, que Pékin était gêné par le vol du ballon à travers les États-Unis et tentait de calmer la controverse.

Dans une déclaration au cours du week-end, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a appelé à maintenir une approche « froide et prudente » face à l’incident.

Un responsable américain a déclaré qu'”il n’y avait aucun sens” à ce que l’incursion du ballon dans l’espace aérien américain continental à la veille de la visite de Blinken ait été une provocation délibérée. Mais, a ajouté la personne, “Nous sommes convaincus qu’il s’agissait d’un programme mondial utile.”

“La politique étrangère de la Chine est une recherche constante d’influence et dans la plupart des circonstances, il existe de nombreuses opportunités”, a déclaré le responsable. « Dans celui-ci, il semblerait qu’il y en ait très peu. Ainsi, lorsque les Chinois appellent au calme et au sang-froid, vous pouvez être sûr qu’ils n’ont presque plus d’options.