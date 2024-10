Les rénovations du stade Williams-Brice devraient franchir une étape importante aujourd’hui. Ce que nous savons

Il semblait que la Caroline du Sud était sur le point de procéder à des rénovations majeures du stade Williams-Brice – présentées par l’université comme une « modernisation majeure » du domicile des Gamecocks.

La Caroline du Sud avait déposé une « demande d’informations » (RFI) officielle sur le projet et le directeur sportif Ray Tanner rêvait à propos de tout ce qui doit arriver.

Plus de sièges haut de gamme. Mises à niveau massives. Développement de plus de 800 acres de terrains appartenant à l’université qui allaient rediriger les revenus vers l’USC.

Cela fait plus de 20 mois depuis cette annonce et peu de progrès tangibles, à l’exception d’un Demande de proposition (DDP) en juin.

Cela devrait changer vendredi.

Le conseil d’administration de Caroline du Sud se réunira à midi avec une action notable intitulée « Approbation de la phase 1 du projet de développement du stade Williams-Brice ».

La phase 1, selon une source universitaire, concerne les rénovations à l’intérieur du stade Williams-Brice.

Cela est remarquable uniquement parce que certains pensaient que La Caroline du Sud pourrait relancer la construction avec le terrain non bâti dehors de Willy-B, en optant éventuellement pour un contrat de location de terrain avec des entrepreneurs et en transformant la zone autour du stade en quelque chose qui ressemble à The Battery Atlanta – le quartier animé à l’extérieur du stade de baseball des Braves d’Atlanta avec des hôtels, des restaurants, des magasins et bien plus encore.

Au lieu de cela, il est probable que les Gamecocks attaqueront d’abord les espaces premium, peut-être en raison du manque drastique de suites à l’intérieur du stade Williams-Brice.

Comme détaillé il y a quelques mois, La Caroline du Sud perd potentiellement des millions parce que le stade de football des Gamecocks compte 18 suites haut de gamme, toutes situées du côté ouest – et seulement 14 d’entre elles sur lesquelles l’université gagne de l’argent.

Pour référence, Clemson en a 95, Texas A&M en a 140, la Géorgie en a 86, la Floride en a 80 et le Kentucky en a 67.

Chaque suite USC coûte actuellement près de 85 000 $ par an et nécessite un don de 31 500 $ au Gamecock Club. Cela signifie que pour chaque nouvelle suite construite, la Caroline du Sud gagne essentiellement 116 000 $.

Extrapolez cela à 45 nouvelles suites, ce qui est dans le domaine du possible, et la Caroline du Sud génère tout d’un coup plus de 5 millions de dollars de revenus annuels supplémentaires.

Alors pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ?

Il y a plusieurs raisons différentes, certaines politiques. Un le principal obstacle était le projet de loi 314 de l’État, qui déclarait qu’aucun département sportif universitaire de Caroline du Sud ne pouvait avoir des obligations (dettes) en cours supérieures à 200 millions de dollars. La Caroline du Sud, selon ceux qui connaissent la situation, ne pourrait pas faire l’objet de constructions massives sans dépasser le seuil.

Mais à la mi-juillet, le gouverneur. Henri McMaster a promulgué un amendement qui a augmenté la limite de la dette à 500 millions de dollars.

« La limite d’endettement a été levée », a déclaré le président du Gamecock Club, Wayne Hiott, à The State en juin. « Il y a donc un chemin (vers les rénovations), mais il y a toutes sortes d’obstacles sur le chemin. Vous voulez vous assurer que vous faites ce qu’il faut auprès de vos fans.

Dans les mois qui ont suivi l’augmentation du plafond d’endettement, la Caroline du Sud a mené une étude de marché, invitant les fans à répondre à des sondages sur ce qui les intéresse. « Les salles de bains et les concessions sont en tête de liste », a déclaré Hiott. Mais aussi : Êtes-vous intéressé par une suite? Seriez-vous intéressé par une suite au niveau du terrain ? Payeriez-vous 50 000 $ ? Payeriez-vous 75 000 $ ?

« Trois cents millions de dollars semblent être une grosse somme d’argent – ​​et c’est le cas – mais ils ne permettent pas de faire tout ce dont nous avons besoin », a déclaré Hiott. « Alors, comment l’utiliser de manière à pouvoir investir, puis utiliser les retours sur cet investissement pour tout ce que vous voulez faire ? »