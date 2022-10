Les rénovations du parc Thornton à Ottawa se terminent, avec de nouveaux terrains de pickleball et de tennis – Shaw Local

Il y avait un peu trop de vent pour tester les nouveaux terrains de pickleball au parc Thornton à Ottawa mercredi après-midi, mais les dernières pièces de la rénovation sont maintenant installées, peintes et prêtes à l’emploi.

Deux terrains de pickleball, deux courts de tennis, deux terrains de quatre carrés et un terrain de basket avec deux cerceaux à hauteur réglable sont les dernières pièces de la rénovation d’environ 658 239 $ de Thornton Park.

Cette zone clôturée accompagne de nouveaux équipements de jeux, une pataugeoire, un abri et de nombreux nouveaux bancs et verdure. Cette verdure comprend un jardin de pollinisateurs avec une signalisation éducative expliquant l’importance des pollinisateurs comme les abeilles et les papillons pour le feuillage.

La moitié du coût initial de 558 239 $ du projet a été couverte par une subvention d’acquisition et de développement de terrains en espace ouvert et a aidé au développement du parc, qui a été acheté en février 2015 à la Fondation Edmund B. Thornton. La ville a d’abord demandé l’avis de la communauté en juillet 2019 avant de demander la subvention.

Comme pour la plupart des choses dans les mois qui ont suivi la pandémie de COVID-19, les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre ont fait grimper le prix plus haut que prévu initialement. La ville a pu couvrir les coûts en détournant des fonds initialement destinés à l’exploitation de la piscine Riordan, qui est en cours de démolition afin de construire une nouvelle installation. Cela a permis à la ville de 100 000 $ supplémentaires pour le projet.

Une partie importante de la rénovation du parc de la ville consiste à s’assurer que l’équipement de terrain de jeu est accessible aux personnes handicapées : le maire d’Ottawa, Dan Aussem, a déclaré en mai que l’équipement de terrain de jeu avait été acheté dans cet esprit.

Alors que la pataugeoire est fermée pour la saison, le reste du parc est ouvert et opérationnel.