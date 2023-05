Les rénovations de la piste de l’école secondaire Kaneland pourraient être suspendues pendant plusieurs années – Shaw Local

La piste de l’école secondaire de Kaneland pourrait ne pas subir de révisions majeures avant 2028, selon un plan présenté au conseil scolaire du district 302 de Kaneland lors de la réunion de lundi soir.

« La piste du lycée est en retard pour le remplacement », a déclaré le directeur des bâtiments et des terrains, Mark Payton. « Au cours des dernières années, nous avons continué à réparer la piste afin qu’elle soit utilisable pour les événements sportifs, mais nous devons la réviser dès que possible. »

Le plan d’amélioration des immobilisations, qui a débuté en 2014, est mis à jour chaque année avec des recommandations d’amélioration et de réparation pour les installations scolaires. Les documents de réunion montrent que les projets de l’année sont classés par ordre de priorité en fonction des besoins en matière d’installations et de budget.

Plusieurs membres de la communauté et du personnel se sont prononcés en faveur de l’accélération des réparations de la voie lors de la partie des commentaires publics de la réunion. Parmi eux se trouvait l’entraîneur d’athlétisme de la Kaneland High School, Andy Drendel, qui a déclaré que le conseil avait approuvé le resurfaçage de la piste en tant que projet d’investissement pour 2023.

« Il a été porté à mon attention par un membre de la communauté vendredi que le district recommande maintenant que nous reportions le resurfaçage de la piste et des pistes jusqu’en 2028 », a déclaré Drendel. « En 1997, j’avais 11 ans et j’ai pu voir la piste refaire surface. Vingt-six ans plus tard, il n’a pas été refait surface.

«Cela se fait attendre depuis longtemps et pourrait être retardé de plus d’une demi-décennie. Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas une seule installation dans l’Illinois qui ait duré aussi longtemps que Kaneland sans au moins refaire surface.

Les améliorations du campus de l’école secondaire ont été privilégiées par rapport au resurfaçage de la piste, notamment des améliorations au gymnase, au toit et un revêtement des parkings de l’école.

« L’ingénieur civil et l’architecte ne recommandent pas de révisions majeures de la voie existante pour le moment jusqu’à ce que nous puissions l’enlever complètement, la descendre jusqu’à la base en pierre et la reconstruire », a déclaré Payton. « Cela ouvre un certain nombre de questions sur l’emplacement, la taille et tous les autres éléments qui affectent ensuite. Le lycée est notre bâtiment le plus ancien et a le plus besoin d’améliorations.

Des documents montrent que des réparations ont été effectuées sur la piste en 2017, 2019 et 2021.

« Le besoin va être plus important que notre budget tel qu’il existe actuellement », a déclaré Payton. « Nous effectuons des correctifs chaque année. Cette année va être plus importante que ce que nous ferions normalement et nous espérons en tirer quelques, trois ans, en supposant que nous allons également faire quelques correctifs d’année en année. « Si nous ne faisons pas [patching] cette année, ce n’est même pas une goutte d’eau par rapport à ce dont nous avons besoin pour remplacer la piste.

Une toute nouvelle piste nécessiterait soit un nouvel emplacement, soit des révisions approfondies de l’emplacement existant, a déclaré Payton.

« Nous aurions besoin de déplacer des gradins, de déplacer des clôtures », a déclaré Payton. « Si nous avions le financement demain, cela prendrait probablement un an et demi. »