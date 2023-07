Les renouvellements de l’assurance maladie Medicaid entraînent la suppression de millions de personnes

Bill Clark | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a estimé que jusqu’à 15 millions de personnes pourraient perdre leur couverture quand tout est dit et fait, bien que bon nombre de ces personnes devraient passer à une assurance alternative.

Le nombre de personnes qui ont perdu leur couverture Medicaid ne fera qu’augmenter ce mois-ci alors que 11 autres États entament le processus de renouvellement pour la première fois en deux ans, y compris de grands États comme la Californie et New York.

Le Texas et la Floride comptent le plus grand nombre de personnes ayant lancé Medicaid ces derniers mois. Un demi-million de personnes ont perdu leur couverture au Texas, dont 81% ont vu leur assurance résiliée parce qu’elles n’ont pas terminé le processus de renouvellement. En Floride, 300 000 personnes ont perdu leur couverture, dont 65 % n’ont pas rempli les formalités administratives.

Selon les données les plus récentes, publiées sur Lundi.

La suppression généralisée de la couverture est une tendance inquiétante, car les personnes qui perdent une forme d’assurance ont souvent du mal à trouver une autre couverture en raison de la complexité du système d’assurance maladie américain, ce qui les expose au risque de ne plus être assurés.

Medicaid est le programme public d’assurance maladie pour les personnes et les familles à faible revenu. Il est fortement financé par le gouvernement fédéral mais largement géré par les gouvernements des États.

Le Congrès a interdit aux États d’expulser les gens de Medicaid pendant l’urgence de santé publique de Covid en échange d’une augmentation du financement. En conséquence, les inscriptions à Medicaid ont atteint un sommet historique de plus de 86 millions de personnes en mars 2023, soit une augmentation de 26 % par rapport à février 2020, selon les données des Centers for Medicare et Medicaid Services.

Ces protections de couverture Medicaid ont expiré en avril après que les législateurs ont glissé une disposition dans la législation fédérale sur les dépenses en décembre qui permettait aux États de commencer à expulser les gens du programme s’ils n’étaient plus éligibles. L’éligibilité à Medicaid est largement basée sur le revenu.

Mais de nombreuses personnes perdent leur couverture simplement en raison de la paperasse bureaucratique. Cela se produit souvent lorsque l’État a des coordonnées obsolètes et ne peut pas joindre la personne. Dans d’autres cas, une personne peut ne pas comprendre le fonctionnement du processus de renouvellement ou ne pas soumettre les documents avant la date limite.

Il est particulièrement difficile pour les personnes ayant une maîtrise limitée de l’anglais de remplir les formalités administratives pour renouveler leur couverture Medicaid, a déclaré Jennifer Tolbert, experte de Medicaid et des personnes non assurées chez KFF.