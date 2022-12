Les rennes du Svalbard s’épanouissent alors qu’ils changent de régime alimentaire vers des herbes ressemblant à des sucettes glacées

Alors que l’Arctique se réchauffe, les inquiétudes concernant le sort des tireurs de traîneau préférés du Père Noël augmentent. Mais dans un petit coin du nord lointain – Svalbard – Rudolph et ses amis prospèrent.

Les températures plus chaudes stimulent la croissance des plantes et donnent aux rennes du Svalbard plus de temps pour accumuler des réserves de graisse ; ils semblent également changer leur alimentation en herbes « ressemblant à des sucettes glacées » qui poussent à travers la glace et la neige, selon les données.

Plus petits et plus dodus que leurs cousins ​​lapons, mais néanmoins dotés d’impressionnants bois, les rennes du Svalbard habitent presque toutes les zones non glaciaires de l’archipel du Svalbard, qui se trouve à seulement 800 km du pôle Nord.

Comme d’autres régions de l’Arctique, le Svalbard a connu des chutes de neige plus épaisses et des événements de pluie sur neige plus fréquents – où la pluie tombe sur un manteau neigeux existant et gèle – ces dernières années, ce qui rend plus difficile pour les rennes de creuser pour se nourrir.

Des rapports faisant état de famines massives de rennes en Russie et de déclin des populations de caribous au Canada et en Alaska ont également suscité des inquiétudes pour les rennes du Svalbard. Pourtant, dans les parties les plus productives de l’archipel, les populations de rennes ont prospéré au cours des dernières décennies.

Deux rennes du Svalbard se battent pour le contrôle d’un harem. Photographie : Stefano Unterthiner/PA

Pour étudier ce qui pourrait être à l’origine de l’augmentation de la population, Tamara Hiltunen, doctorante à l’Université d’Oulu en Finlande, et ses collègues se sont tournés vers des échantillons de sang annuels prélevés à la fin de l’hiver dans le cadre d’une étude de surveillance à long terme. En comparant la proportion d’isotopes de carbone et d’azote dans ces échantillons, ils ont pu déduire quels types de plantes les rennes avaient mangées au cours des semaines précédentes.

La recherche, publiée dans Biologie du changement globalont suggéré qu’entre 1995 et 2012 – une période marquée par la normalisation des événements de pluie sur neige, l’augmentation des températures estivales et une population croissante de rennes – il y a eu un changement d’alimentation des mousses à faible croissance vers des “graminoïdes” ressemblant à de l’herbe végétaux.

“La nature dressée des tiges graminoïdes permet à ce fourrage d’être disponible pour les animaux, même si vous avez environ un centimètre de glace”, a déclaré le professeur Jeffrey Welker de l’Université d’Oulu, qui a supervisé la recherche. “Vous avez l’équivalent de bâtons de popsicle, qui sont suffisamment nutritifs pour que ces animaux puissent subvenir à leurs besoins, même pendant ces périodes stressantes de l’hiver.”

Des températures du sol plus élevées et de plus grandes quantités de déjections de rennes et d’urine tombant sur le sol stimulent également la croissance des graminoïdes, ce qui peut encore profiter au renne du Svalbard.

“C’est vraiment une nouvelle encourageante”, a déclaré le professeur Jaakko Putkonen de l’Université du Dakota du Nord, dont les recherches avaient précédemment prédit une augmentation de l’Arctique. régions touchées par la pluie à mesure que le siècle avance. « Cependant, la nature est un réseau sans fin de variables interdépendantes. Certains des changements à venir peuvent être bons pour les rennes et certains peuvent être préjudiciables.

« Par exemple, en Scandinavie, on rapporte de la pluie sur la neige favorisant la croissance de champignons (par exemple des moisissures toxiques) sous le manteau neigeux en raison des conditions plus chaudes qui ont conduit les rennes à éviter ces zones. Ils peuvent échanger un défi contre un autre.