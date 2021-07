Les rendus vidéo du Samsung Galaxy Z Flip3 5G 360 montrent tout

À ce stade, nous avons vu à peu près tous les angles des prochains (en août) Galaxy Z Fold3 5G et Z Flip3 5G de Samsung, mais cela ne nous dérange pas.

Les derniers visuels proviennent d’Evan Blass et ce sont les meilleurs – des vidéos à 360 degrés du Galaxy Z Flip3 5G dans les quatre couleurs – or, vert olive, noir et violet.

Les vidéos présentent le panneau arrière bicolore du téléphone, censé abriter un écran extérieur double de 1,9 pouces et deux caméras 12MP pour un zoom 1x et 0,5x. Il y a un port USB-C et un haut-parleur en bas, un scanner d’empreintes digitales capacitif et une bascule de volume à droite du téléphone. Un emplacement SIM se trouve sur la gauche.

Retournant à sa pleine taille, le Galaxy Z Flip3 5G aura un écran interne de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une caméra selfie 10MP perforée.

Galaxy Z Flip3 5G pic.twitter.com/elWdV6uLuc – Evan Blass (@evleaks) 30 juin 2021

Le Galaxy Z Flip3 5G serait protégé contre l’eau et la poussière, et serait alimenté par un chipset Snapdragon 888 (éventuellement 888+) avec 8 Go de RAM et une batterie de 3 300 mAh avec une charge filaire de 25 W et une charge sans fil de 15 W.