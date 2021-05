Les rendus supposés du Pixel 6: chauds ou pas?

Rendus tiers pour le Pixel 6 la gamme a frappé le Web et tout le monde est en ébullition à propos de la conception. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, c’est différent et non conventionnel. Cependant, l’état actuel du matériel Android est plutôt ennuyeux, la plupart des téléphones se ressemblant un peu. Je pense qu’il est temps de voir quelqu’un se déchaîner.

Parce que ces designs sont loin de confirmé ou officiel, nous voulons simplement évaluer votre point de vue si vous pensez que ces rendus sont chaud ou alors ne pas. Est-ce que cette bosse est trop bosselée pour vous? Est-ce juste la bonne quantité de funky qui cherche à être cool?

Personnellement, j’aime vraiment ça. Je ne sais pas ce que ce serait de mettre le téléphone sur une surface plane, un chargeur sans fil ou dans ma poche, mais je suis prêt à essayer.