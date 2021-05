Les rendus Sony WF-1000XM4 présentant des fuites montrent deux coloris différents

Hier, nous avons eu droit à des photos Sony WF-1000XM4.Aujourd’hui, nous obtenons des rendus de meilleure qualité des écouteurs et de leur boîtier de charge dans deux couleurs différentes, grâce à Roland Quandt.

















Sony WF-1000XM4 en noir

Les bourgeons XM4 sont une refonte majeure et semblent plus compacts que le modèle XM3 actuel. Leur boîtier de charge est également plus petit (en particulier dans le sens vertical). L’autocollant «cible» est partagé entre les deux options de couleur, tout comme la finition métallique.

Comme mentionné hier, il y aura des mises à niveau du système de batterie. Chaque bourgeon du WF-1000XM sera chargé à 140 mA, contre 120 mA sur les modèles actuels. Le chargement sans fil du boîtier est également à bord.



















Sony WF-1000XM4 en beige

Les bourgeons conservent les pointes souples remplaçables et comporteront une annulation active du bruit, conformément aux documents FCC. Ces documents ont été récemment mis à jour pour suggérer une annonce début juin.

La source