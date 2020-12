Les Galaxy Buds de Samsung sont la série d’écouteurs véritablement sans fil de la société. Samsung a lancé pour la dernière fois les Galaxy Buds en forme de rein aux côtés de la série Galaxy Note 20 en août de cette année. Maintenant, la société semble travailler sur les prochains écouteurs véritablement sans fil Galaxy Buds, les Galaxy Buds Pro, a suggéré une nouvelle fuite. Des images du Galaxy Buds Pro ont été divulguées par un pronostiqueur dans un article de blog Voice.

La fuite du Samsung Galaxy Buds Pro est une gracieuseté du pronostiqueur connu Evan Blass, qui s’appelle @EVLeaks. Le rendu qui fuit montre des bourgeons de forme circulaire, légèrement différents de la forme des Galaxy Buds et des Galaxy Buds Plus. Le boîtier du Galaxy Buds Pro est similaire au diagramme du boîtier du Galaxy Buds Pro qui a récemment été repéré sur une liste de certification FCC. Le boîtier présente également un profil plus arrondi que le précédent boîtier de chargement Galaxy Buds. L’étui de chargement a également une étiquette « Sound by AKG » juste en dessous du logo Samsung.

Selon les rapports précédents, Samsung est sur le point de lancer les Galaxy Buds Pro au début de l’année prochaine, aux côtés de la série Galaxy S21 de la société. Les écouteurs ont déjà passé la certification FCC, qui a également révélé que les Galaxy Buds Pro pourraient être livrés avec une batterie de 500 mAh. Blass a également déclaré que les Galaxy Buds Pro seront vendus aux côtés des précédents modèles Galaxy Buds et que Samsung n’interrompra aucun produit antérieur.

Samsung lancerait sa prochaine série de smartphones phares Galaxy S, probablement appelés la série Samsung Galaxy S21 en janvier de l’année prochaine. Ce sera un mois plus tôt que le calendrier habituel de la société pour le lancement de la série Galaxy S en février ou mars.