Les rendus Realme Pad montrent la tablette sous tous les angles

Il existe de nombreuses preuves que Realme se prépare à sortir bientôt sa première tablette Android. Maintenant, pronostiqueur @OnLeaks nous apporte notre meilleur aperçu de la prochaine tablette sous tous les angles, ainsi que quelques spécifications préliminaires.





Realme Pad rend (la source)

Le Realme Pad contiendra un écran de 10,4 pouces avec des bordures uniformes minces. Les dimensions de la tablette sont de 246,1 mm x 155,8 mm x 6,8 mm et il semble y avoir une fente dans le coin inférieur gauche qui abriterait un stylet. Nous pouvons également repérer un port USB-C et quatre découpes pour deux haut-parleurs en bas à côté du bouton d’alimentation et deux autres haut-parleurs en haut.







Realme Pad rend (la source)

Il y a une fente pour carte SD sur le côté droit tandis que le dos contient une découpe importante pour l’appareil photo principal. Tous les côtés apparaissent au carré comme dans les images précédentes. La nouvelle fuite suggère deux options de couleur avec des finitions gris foncé et gris clair. Realme Pad devrait apporter une batterie de 7 100 mAh et 6 Go de RAM avec 64 Go de stockage intégré. Nous nous assurerons de vous mettre à jour avec plus de spécifications dès qu’elles apparaîtront.

La source