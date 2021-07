Les rendus Realme Book et les spécifications préliminaires font surface

Le mois dernier a apporté des nouvelles d’un prochain ordinateur portable Realme surnommé Realme Book. Le premier ordinateur portable du portefeuille Realme (et du groupe BBK) a même fuité dans plusieurs prises de vue en direct, révélant un profil mince et léger avec une construction haut de gamme. Maintenant, Steve H.McFly alias Sur les fuites rassemble un ensemble de rendus de haute qualité ainsi qu’une liste de spécifications préliminaires de l’ordinateur portable en collaboration avec GizNext.









Rendu Realme Book (Source : GizNext)

On dit que le Realme Book arbore un écran LED de 14 pouces avec une résolution FHD avec un revêtement antireflet et un rapport hauteur/largeur 3:2. Il n’y a aucune confirmation sur les matériaux utilisés pour le boîtier bien qu’il ressemble à de l’aluminium. L’ordinateur portable reçoit un clavier chiclet avec le bouton d’alimentation se double d’un scanner d’empreintes digitales.

Les chipsets Intel Core i3 et i5 de 11 génération alimentent les composants internes, tandis que la RAM et le stockage varient. Le côté logiciel est couvert par Windows 10. Les E/S se composent de 1 x slot USB-A et d’une prise casque sur le côté droit tandis que le côté opposé apporte 2 x ports USB-C.

Les dimensions répertoriées de l’ordinateur portable sont de 307 mm (longueur) x 229 mm (largeur) x 16 mm (épaisseur). Le poids exact n’est pas révélé ici, bien que le rapport estime qu’il est inférieur à 1,5 kg. Le prix de la variante d’entrée de gamme en Inde serait de l’ordre de 40 000 INR, soit environ 535 $/450 €. Realme Book devrait être lancé en Inde d’ici la fin du mois prochain.

Ces nouveaux rendus confirment la conception précédemment divulguée de l’ordinateur portable.











Realme Book a divulgué des photos (Source : Autorité Android)

La source