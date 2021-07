Les rendus Realme Band 2 montrent un écran de 1,4 pouces, un design raffiné

Les bracelets intelligents se rapprochent lentement des montres intelligentes en termes de taille et le prochain Realme Band 2 en est un autre exemple. Le successeur du Realme Band de l’année dernière est apparu dans une nouvelle série de rendus avec l’aimable autorisation de @OnLeaks révélant un grand écran de 1,4 pouces et un design rectangulaire convaincant.









Realme Band 2 rend (la source)

La bande 2 apportera un design sans bouton et un bracelet de montre en silicone traditionnel avec ceinture et boucle. Les dimensions indiquées sont 45,9 x 24,6 x 12,1 mm. En regardant à l’arrière du tracker, nous pouvons voir la gamme habituelle de capteurs attendus avec un moniteur de fréquence cardiaque et de SpO2. La charge se fera probablement via les broches pogo via un chargeur propriétaire.

Nous pouvons également nous attendre à ce que Band 2 offre la gamme standard de modes de suivi sportif ainsi que d’autres fonctionnalités utiles telles que la gestion des notifications, le contrôle de la musique, l’obturateur de caméra à distance, etc.

