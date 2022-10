Les rendus Realme 10 4G montrent un écran AMOLED plus petit de 6,4 “, une caméra différente

Hier, nous avons examiné les spécifications du Realme 10 5G, regardons maintenant son frère 4G. Comme d’habitude, il n’y a pas que le chipset et les fonctionnalités de connectivité qui séparent ces deux modèles, en fait ils ont autant de différences que de similitudes.

Comme vous pouvez le voir dans les rendus ci-dessous, ils se ressemblent certainement assez. Mais si vous pouviez les mettre côte à côte, vous remarqueriez que le modèle 4G a un écran AMOLED de 6,4 pouces plus petit que l’écran LCD de 6,7 pouces du modèle 5G (la génération précédente avait un AMOLED de 6,4 pouces sur le 4G et un écran LCD de 6,6 pouces sur le 5G. des modèles).

Retournez-les et vous remarquerez encore plus de différences – un appareil photo principal 50MP au lieu du module 108MP (vraisemblablement toujours avec OIS). Il y a un deuxième module de caméra ici, mais il n’y a pas d’informations à ce sujet jusqu’à présent. Avec la série Realme 9, le modèle 4G avait un objectif ultra large, le 5G n’en avait pas (le Realme 10 5G non plus).

Pendant que nous regardons à l’arrière, le Realme 10 sera disponible dans au moins deux coloris : rose et gris (bien que les rendus montrent que les noms de couleurs sont plus évocateurs qu’une description précise).









Realme 10 4G (rendus spéculatifs)

Une chose qui semble être la même entre les deux modèles est la batterie avec sa capacité de 5 000 mAh. Il se chargera à 33W, comme le modèle 5G.

Le chipset est différent, bien sûr, Geekbench a révélé qu’il s’agissait d’un MediaTek Helio G99. L’unité testée avait 8 Go de RAM, la capacité de stockage devrait être de 128 Go et il devrait y avoir un slot microSD pour démarrer).













Realme 10 5G (photos de TENAA)

La série Realme 10 devrait être dévoilée en Chine la première semaine de novembre et comprendra le 10 (versions 4G et 5G), un Realme 10 Pro et Pro+ (et éventuellement des modèles supplémentaires sur toute la ligne).

