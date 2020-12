La série Samsung Galaxy S21 fait l’actualité depuis un certain temps et la gamme qui comprendrait les Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra à la vanille devrait être lancée en janvier 2021. Maintenant, le pronostiqueur notable Evan Blass (populairement connu sous le nom d’Evleaks) a partagé les prétendus rendus haute résolution de la série qui font pencher la conception matérielle ainsi que ses options de couleur. Des rapports précédents ont indiqué que le Galaxy S21 et le Galaxy S21 Plus vanille comprendraient des caméras arrière triples à l’arrière, tandis que le modèle Ultra serait livré avec des caméras arrière quadruples. Les nouveaux rendus de Blass on Voice sont conformes aux rapports précédents – en termes de spécifications matérielles.

À partir du Samsung Galaxy S21, le smartphone devrait être disponible en noir, rose, violet et blanc, tandis que le modèle Galaxy S21 Plus présente les mêmes finitions de couleur à l’exception de l’option blanche. Selon les rendus de haute qualité, les deux téléphones disposent de trois caméras arrière et d’une seule caméra selfie logée à l’intérieur de l’écran perforé aligné au centre. Le module de caméra arrière a un design rectangulaire qui est assez différent du module des séries Galaxy S20 et Galaxy Note 20. Des rapports antérieurs ont suggéré que les deux téléphones Samsung haut de gamme porteraient un capteur principal de 12 mégapixels, un jeu de tir ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur de 64 mégapixels avec un téléobjectif à l’arrière. Les seules différences majeures attendues sur le Galaxy S21 + par rapport au Galaxy S21 sont un écran plus grand et une batterie plus grande.

En venant au Galaxy S21 Ultra, le téléphone est présenté dans des options de couleur noir et blanc. Les rendus montrent le même module de caméra, comme cela a été remarqué dans des fuites antérieures qui auraient logé un capteur principal de 108 mégapixels, un tireur ultra grand angle de 12 mégapixels, une caméra périscope avec un tireur de 10 mégapixels prenant en charge un zoom super téléobjectif 10x, et un capteur de 10 mégapixels avec un téléobjectif offrant un zoom 3x. De plus, Samsung ajouterait un système de mise au point automatique au laser sur le téléphone qui remplace le capteur de temps de vol (ToF) disponible sur le Galaxy S20 Ultra.

Les rendus de Blass indiquent que les Samsung Galaxy S21 et Samsung Galaxy S21 Plus à la vanille ont un écran plat et que le Samsung Galaxy S21 Ultra possède un écran incurvé. Le géant sud-coréen de la technologie devrait lancer les téléphones le 14 janvier lors de l’événement non confirmé Unpacked 2021.