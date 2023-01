Les rendus OnePlus Pad montrent sa conception unibody en métal et son appareil photo de style Oreo

Plus tôt dans la journée, OnePlus a confirmé que sa toute première tablette sera dévoilée lors de son événement du 7 février. La société a même partagé une image teaser, bien que cela n’offre qu’un aperçu clair du OnePlus 11 et du OnePlus Buds Pro 2, qui ont déjà été lancés en Chine (l’événement du 7 est pour leur lancement mondial). La tablette elle-même restait entourée de mystère.

« Resté », passé composé. Comme d’habitude OnLeaks a des rendus 3D prêts avant que les images officielles ne soient partagées. Jetez un coup d’œil au OnePlus Pad :











OnePlus Pad (rendus spéculatifs)

Bizarre, n’est-ce pas – combien de tablettes pouvez-vous penser qui ont un îlot de caméra de style Oreo ? Surtout placé sur la ligne médiane comme ça plutôt que niché dans un coin. Cela correspond à l’esthétique OnePlus 11, elle et la tablette vont clairement ensemble.

Les spécifications de la tablette sont encore secrètes, mais nous savons qu’elle aura un écran de 11,6 pouces. L’ardoise aura une conception monocoque en métal, elle devrait donc être robuste, bien que les détails sur l’épaisseur et le poids soient encore secrets.

Et si vous regardez attentivement, il y a une caméra frontale sur l’un des longs côtés de la tablette. C’est beaucoup mieux pour les appels vidéo en orientation paysage (et c’est étonnamment rare parmi les tablettes).

Le grand événement de OnePlus est dans quelques semaines et il présentera le OnePlus 11 et les Buds Pro 2 au monde entier. De plus, le clavier OnePlus et un nouveau téléviseur intelligent feront leurs débuts. Et le OnePlus Pad, bien sûr.

