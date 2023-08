Les rendus OnePlus Open récemment divulgués montrent des changements de conception majeurs

Le OnePlus Open sera le premier smartphone pliable de cette marque, et nous l’avons vu dans certains rendus basés sur la CAO en juin. Entre-temps, la société elle-même a confirmé le nom, mais de nombreuses rumeurs ont déclaré qu’il avait été retardé par rapport à son introduction initialement prévue fin août, afin de changer de fabricant d’écran.

Eh bien, il semble maintenant que les changements seront beaucoup plus importants que cela. Un nouvel ensemble de rendus OnePlus Open a été divulgué aujourd’hui, celui-ci prétendument basé sur des visuels d’unité de pré-production. Comme vous pouvez le voir dans la comparaison côte à côte ci-dessous, le rapport d’aspect du téléphone lorsqu’il est fermé a beaucoup changé – il rappelle maintenant beaucoup plus l’Oppo Find N2 qu’il ne l’était dans l’ensemble initial de rendus.

Ancien rendu avec fuite (à gauche) et nouveau rendu avec fuite (à droite)

Il semble également plus petit qu’avant (les deux images côte à côte ne sont pas à la même échelle), car l’îlot circulaire de la caméra semble occuper beaucoup plus d’espace global à l’arrière. Cela dit, la rumeur dit qu’il sera toujours plus grand que le Find N2.

Les haut-parleurs ont été déplacés pour un meilleur son, et le cadre a également été modifié. La caméra selfie de l’écran intérieur s’est déplacée du coin supérieur gauche en mode portrait vers le coin supérieur droit. À l’arrière, le logo Hasselblad n’est plus qu’un H, assis au-dessus de ce qui pourrait être un capteur ToF ou LiDAR.

Le curseur d’alerte est toujours dedans, tandis que le capteur d’empreintes digitales est sans surprise (pour un pliable) intégré au bouton d’alimentation. L’arrière a une texture en faux cuir comme vous pouvez le voir.

Selon d’autres rumeurs, l’Open aura un écran intérieur de 7,8 pouces et un écran extérieur de 6,3 pouces, tous deux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et il sera alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2, aidé par jusqu’à 16 Go de RAM. et 256 Go de stockage. Les caméras principales et ultra-larges devraient avoir des capteurs de 48 MP, tandis que le téléobjectif obtient un 64 MP. Le OnePlus Open aurait une batterie de 4 800 mAh avec un support de charge rapide de 67 W.

Source