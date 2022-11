Les rendus OnePlus Nord CE 3 émergent

La série OnePlus Nord s’est solidifiée dans le segment de milieu de gamme et le prochain appareil qui doit être lancé dans la succession est le Nord CE 3. Heureusement pour nous, le leakster de premier plan OnLeaks et les gens de 91 mobiles ont partagé des rendus détaillés de l’appareil aux côtés de sa fiche technique attendue.

Nord CE 3 inaugurera un nouveau langage de conception pour la série OnePlus Nord avec un design plat et deux grandes découpes circulaires pour ses trois caméras arrière. Les bords plats donnent au Nord CE 3 quelques nuances du OnePlus X qui était la première incursion de la marque dans le segment milieu de gamme en 2015. Le téléphone devrait être doté d’un écran LCD IPS plat de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un poinçon- découpe de trou pour sa caméra selfie 16MP.

Le téléphone devrait apporter un chipset Qualcomm Snapdragon 695 avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les rumeurs évoquent également une caméra principale de 108 MP à l’arrière fonctionnant aux côtés d’une caméra macro de 2 MP et d’un assistant de profondeur de 2 MP. Le côté logiciel sera couvert par Oxygen OS 13 basé sur Android 13 tandis que le département batterie devrait être mis en vedette par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W.

OnePlus Nord CE 3 devrait être lancé au premier semestre 2023

La source