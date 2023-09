Les rendus OnePlus Buds 3 et les spécifications clés émergent

La prochaine itération de la famille OnePlus Buds sera très probablement lancée aux côtés du OnePlus 12, mais pronostiqueur Fuites a partagé un premier aperçu des prochains bourgeons TWS avec des rendus d’aspect officiel et leurs spécifications clés.











Rendus OnePlus Buds 3

Les OnePlus Buds 3 ressemblent aux OP Buds Pro 2 avec une finition bicolore sur les écouteurs et des embouts en silicone. Selon les spécifications divulguées, les Buds 3 contiendront deux haut-parleurs avec un woofer de 10,4 mm et un tweeter de 6 mm. Les écouteurs se connecteront via Bluetooth 5.3 avec le couplage de deux appareils et Google Fast Pair sur les appareils pris en charge.

Ils offriront également jusqu’à 48 dB de suppression active du bruit (ANC) grâce à trois microphones sur chaque bouton. Les écouteurs seraient classés IP55, tandis que le boîtier aurait un indice IPX4. La nouvelle fuite revendique 9 heures d’autonomie sur les écouteurs et un total de 33 heures avec le boîtier de chargement doté d’une batterie de 520 mAh. On dit que chaque bourgeon pèse 4,7 grammes.

Les OnePlus Buds 3 devraient être lancés en janvier 2024.

Source