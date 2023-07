Les rendus OnePlus 12R montrent un design familier, les spécifications incluent SD 8 Gen 2 et une caméra zoom

Le OnePlus 12 devrait être dévoilé en décembre en Chine et en janvier pour le marché mondial. Il semble que la société ajoutera un autre téléphone haut de gamme à sa gamme peu de temps après, le OnePlus 12R.

Des rendus basés sur la CAO et des détails sur la suite du OnePlus 11R ont été publiés par OnLeaks et MySmartPrice. Ce nouveau modèle devrait être dévoilé en janvier en Chine et semble différent de l’Ace 2 Pro récemment divulgué (le 11R était basé sur l’Ace 2).

Le OnePlus 12R sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2, selon la fuite, combiné avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le produit phare OnePlus 12 utilisera presque certainement la puce 8 Gen 3, bien sûr.











OnePlus 12R (rendu spéculatif)

Une autre mise à niveau par rapport au 11R (qui est basé sur le 8+ Gen 1) est l’ajout d’un objectif zoom avec un grossissement optique 2x et un capteur 32MP. Ceci s’ajoute à une caméra principale de 50MP et à des caméras ultra larges de 8MP (le 11R a une caméra macro de 2MP comme troisième module).

De plus, le téléphone devrait avoir une batterie 10% plus grande avec une capacité de 5 500 mAh et une charge rapide de 100 W. Le 12R reste proche du langage de conception OnePlus actuel avec l’îlot de caméra décentré.

Le téléphone aura un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de « 1,5K », vraisemblablement la même résolution de 1 240 x 2 772 pixels que le 11R. L’écran aura une petite courbe sur ses côtés.

Les modèles R précédents ont également été lancés en Inde, de sorte que le OnePlus 12R pourrait suivre cette voie trop tôt ou même immédiatement après son lancement en Chine.

Source