La série vivo X60 devrait arriver le 29 décembre et les téléphones devraient fonctionner sur le premier chipset 5 nm de Samsung – Exynos 1080. La société nous a donné une image des téléphones lorsqu’elle a révélé qu’elle fonctionnait avec Zeiss sur l’appareil photo, mais maintenant nous avoir les rendus officiels avec toutes les couleurs disponibles, grâce à la boutique en ligne de vivo en Chine.

Le vivo X60 est livré avec une configuration à triple came, sans objectif périscope et un seul trou de perforation à l’avant. Les couleurs sont le blanc, le noir et un dégradé bleuâtre.











vivo X60

Le vivo X60 Pro ignorera l’option de couleur blanc perle, mais il apportera un objectif périscope supplémentaire pour la caméra téléobjectif. Contrairement à l’avant plat du vanilla vivo X60, celui-ci a des côtés incurvés.









vivo X60 Pro

Mis à part le chipset Samsung et l’évident OriginOS, le reste des fonctionnalités reste à confirmer, mais au moins les spécifications de l’appareil photo ont fui. Les deux téléphones auront une caméra principale de 48 MP, associée à un vivaneau ultra-large de 13 MP et à un tireur de portrait de 13 MP.

Le X60 Pro aurait un capteur de 8 MP derrière le périscope, apportant un zoom optique 5x et un zoom numérique 60x en cours de route. Les deux appareils sont susceptibles de prendre en charge la stabilisation du micro-cardan, introduite avec le vivo X50 Pro et nous espérons vraiment que nous verrons bientôt ces téléphones sur la scène mondiale.

