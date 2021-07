Les rendus Motorola Edge 20, Edge 20 Pro, Edge 20 Lite révèlent les téléphones dans leur intégralité

Motorola organise un événement le 5 août où nous nous attendons à voir trois smartphones – Edge 20 Lite, Edge 20 et Edge 20 Pro. Plus tôt dans la journée, nous avons vu un rendu de la version Pro, mais maintenant les images officielles du trio ont fuité, ne laissant pratiquement rien à l’imagination.

Les trois téléphones auront trois caméras, mais chacun utilise un design différent, et évidemment des capteurs et des objectifs différents.

Le Motorola Edge 20 Lite possède un îlot carré avec trois caméras circulaires. Le scanner d’empreintes digitales servira également de touche d’alimentation, révélant que l’écran sera LCD et qu’il y a une seule caméra selfie au centre.









Motorola Edge 20 Lite

Le Moto Edge 20 opte pour une solution triple caméra plus simple – les trois tireurs forment une formation verticale, assistée par un double flash LED sur le côté.









Motorola Edge 20

Le Moto Edge 20 Pro est le produit phare de cette gamme avec une caméra périscope située au-dessus des deux autres tireurs, probablement une caméra principale 108MP + ultra-large. La touche d’alimentation ici est également plate, tout comme le frère non-Pro.









Motorola Edge 20 Pro

Les trois téléphones fonctionneront sous Android 11 prêts à l’emploi, et des sources affirment que les trois prendront en charge la charge rapide de 30 W. Alors que le trio semble avoir un panneau arrière en plastique semblable à du verre, l’Edge 20 Pro serait doté d’une option en cuir végétalien bleu, ce qui devrait améliorer la maniabilité de l’appareil et sera plus beau car il n’est pas brillant. et réfléchissant.

La source (en allemand)