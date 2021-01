L’iPhone 12S devrait avoir le même design que la série 12 actuelle, sauf pour être légèrement plus épais. LetsGoDigital et Créateur de concept s’est associé pour créer des rendus 3D spéculatifs de ce à quoi ressemblera l’iPhone 12S Pro.

Le design n’est pas une réplique exacte du Pro actuel car l’encoche est plus petite. Cependant, ce que vous ne pouvez pas voir est encore plus important. D’une part, Apple devrait inclure son tout premier lecteur d’empreintes digitales intégré sur les modèles 2021.







Rendus spéculatifs de l’Apple iPhone 12S Pro (alias iPhone 13 Pro)

Qui fournira ces capteurs est une question intéressante. C’est peut-être Qualcomm, qui vend déjà des modems 5G à Apple. Cela signifierait un lecteur FP à ultrasons. Aller avec un autre fournisseur rend un lecteur optique plus probable. Quoi qu’il en soit, Face ID est là pour le moment, tout comme l’encoche.

Ces rendus pour l’iPhone 12S Pro montrent un mouvement «courageux» d’Apple – la suppression du port filaire. Au lieu de cela, la charge peut être effectuée à l’aide du système MagSafe. La différence est déjà assez mince avec Lightning fournissant 20 W de puissance tandis que le MagSafe en fait 15 W (et un système de deuxième génération peut aller plus haut).

De plus, avec la prise en charge du Wi-Fi 6E, les transferts de données sans fil seront plus rapides que Lightning ne l’a jamais été (il est limité aux vitesses USB 2.0). Quoi qu’il en soit, malgré le châssis légèrement plus épais, les nouveaux téléphones devraient avoir des capacités de batterie pratiquement identiques.

L’analyste Ming-Chi Kuo rapporte que les 12S Pro et 12S Pro Max auront une caméra ultra grand angle améliorée – avec un objectif lumineux f / 1.8 et une mise au point automatique. Cette année, le plus petit Pro peut également utiliser la stabilisation du décalage du capteur au lieu du système OIS habituel. En dehors de cela, des mises à niveau majeures de la caméra ne sont pas attendues de sitôt.







Tout cela est une spéculation basée sur les rumeurs et les prévisions des analystes. Les nouveaux iPhones sont attendus en septembre – il ne devrait y avoir aucun retard cette année.

Source (en néerlandais)