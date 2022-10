Les rendus montrent un Lenovo ThinkPhone ou il pourrait s’agir du Motorola Edge 40 Fusion

Il y a plus de 10 ans, Lenovo a présenté la tablette Android ThinkPad, cependant, la suite (surnommée ThinkPad Tablet 2) fonctionnait sous Windows, tout comme les tablettes ThinkPad 8 et 10 qui ont suivi dans les années qui ont suivi. Les fuites de rendus montrent que le géant de la technologie pourrait envisager d’exploiter à nouveau la marque ThinkPad pour un appareil Android.

Eh bien, la marque à l’arrière indique en fait “ThinkPhone”, mais la connexion est indubitable avec le point rouge de la marque sur le “i” (qui représente le TrackPoint pour lequel les ordinateurs portables sont connus). Lenovo utilise déjà sa marque Legion PC pour une série de smartphones de jeu, les ThinkPads occupent un créneau différent : les ordinateurs portables à vocation professionnelle. Existe-t-il encore un marché pour les téléphones professionnels ? Les ThinkPads plaisent également aux techniciens, donc cela pourrait aussi être un téléphone passionné.







Motorola “Bronco” – un ThinkPhone ou un Edge 40 Fusion (ou les deux)

L’appareil présenté dans le rendu – le XT-2309, nom de code “Bronco” – pourrait également être lancé sous la marque préférée de Lenovo pour les appareils Android, Motorola. Si tel est le cas, cela fera probablement partie de la prochaine série Edge.

Les rumeurs précédentes détaillaient plusieurs appareils, dont Bronco et Canyon. Canyon est probablement le Edge 40 Pro avec un écran FHD + 165 Hz, Snapdragon 8 Gen 2, un appareil photo principal 50MP, ultra large 50MP et télé 12MP (plus selfie 60MP).

Le Bronco se placera en dessous avec un écran et un appareil photo principal similaires, mais avec seulement des appareils photo selfie ultra larges de 13MP et 16MP (pas de téléobjectif). Il utilisera soit la puce 8 Gen 2 comme Canyon, soit le Snapdragon 8+ Gen 1 actuel.

Ainsi, si Canyon est le Motorola Edge 40 Pro, le Bronco est le Edge 40 Fusion (voici une comparaison des actuels Edge 30 Pro et 30 Fusion). Le Bronco sera-t-il aussi le ThinkPhone ? La société devra acquérir une marque pour cela, ce qui indiquera si Lenovo est sérieux quant au lancement d’une nouvelle série de téléphones ou s’il s’en tiendra simplement à l’utilisation de la marque Motorola.

