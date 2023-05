Les rendus haute résolution montrent l’Oppo A98 5G en détail

L’Oppo A98 5G se déplace dans le pipeline depuis un certain temps maintenant, rassemblant plusieurs certifications et, plus récemment, une fuite massive de spécifications. Nous pouvons maintenant mieux voir le futur appareil avec des rendus haute résolution. Le combiné est représenté en deux couleurs – Dreamy Blue et Cool Black, avec un design distinctif à l’arrière, sous l’îlot de la caméra.









Oppo A98 5G

Comme lors de la fuite précédente, l’Oppo A98 5G aura un écran LCD de 6,72 pouces, HD +, 120 Hz. Il fonctionnera sur le Snapdragon 695, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La fiche technique comprend également un appareil photo principal de 64 MP, ainsi qu’une macro de 2 MP et une unité de profondeur de 2 MP. Sur le devant – un selfie 32MP dans une découpe perforée. L’Oppo A98 5G sera alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W, et il exécutera Android 13 avec ColorOS en plus de la boîte.

Nous n’avons toujours pas d’informations sur les prix et la disponibilité, mais nous vous tiendrons au courant dès que les détails feront surface.

