Les rendus Google Pixel Fold basés sur des images divulguées montrent un téléphone étonnamment fin

Rendus basés sur des images du Google Pixel Foldle téléphone pliable de Google censé concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold 4ont été mis en ligne, avec l’aimable autorisation de Front Page Tech lundi.

Les images ont été fournies à Front Page Tech via une source anonyme. Le site a ensuite créé des rendus personnalisés basés sur ces images.

Selon Ross Young de Display Supply Chain Consultants, l’écran pliable Pixel Fold mesure 7,57 pouces, l’écran de couverture mesure 5,78 pouces et les deux sont fournis par Samsung Display. Young a également déclaré qu’un petit volume de panneaux avait été expédié à Google.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les rendus du téléphone par Front Page Tech montrent deux coloris, un en obsidienne (noir) et un en craie (blanc). Le téléphone coûterait 1 799 $ et est prévu pour une fenêtre de sortie en mai 2023.

de Google dernier rapport sur les revenus montre un un accent plus fort sur le matériel et un éloignement des projets moonshot. Alors que la recherche est toujours le soutien de famille de Google, la forte concurrence d’Apple dans l’espace mobile oriente les consommateurs vers iOS et loin d’Android. Le système d’exploitation mobile d’Apple a dépassé Android aux États-Unis plus tôt cette année. Le mois dernier, Google a lancé le Pixel 7 et 7 Proainsi que le tant attendu Montre Pixel. Google a déclaré avoir fait son la plus grosse commande jamais réalisée d’appareils Pixel avec le 7. Tandis que le téléphone pliable marché est de niche, il est en croissance. Expéditions de les téléphones pliables ont atteint 16 millions plus tôt cette année, Samsung contrôlant 62 % de la part de marché mondiale du pliable. Les pliables sont un domaine du marché mobile qu’Apple n’a pas touché, permettant à Android de persuader certains utilisateurs.