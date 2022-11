Les rendus et les spécifications iQOO 11 Pro révèlent tout

La série iQOO 11 arrive le 2 décembre et comprendra l’iQOO 11 Pro et l’iQOO 11. Maintenant, nous avons une paire de rendus des deux appareils aux côtés de certaines spécifications 11 Pro, avec l’aimable autorisation du pronostiqueur Ishan Agarwal.

L’iQOO 11 Pro aura un écran incurvé et trois versions – Noir avec une finition satinée, Mint avec une finition en cuir et l’édition BMW Motorsport avec les rayures verticales classiques.

L’iQOO 11 Pro utilisera un chipset Snapdragon 8 Gen 2, un AMOLED E6 de 6,78 pouces 3 200 x 1 440 px 144 Hz, une batterie de 4 700 mAh avec une charge filaire de 200 W et une charge sans fil de 50 W, et exécutera Android 13.

En ce qui concerne les appareils photo, l’iQOO 11 Pro aura un appareil photo principal 50MP IMX866, un fisheye ultra large 50MP et un appareil photo portrait 13MP. De l’autre côté, il y a un selfie 16MP.

Les caméras prendront en charge la puce V2 personnalisée pour les améliorations d’image.

L’iQOO 11 semble partager le même design et le même îlot de caméra. Mais à l’avant, l’écran est plat. On ne sait pas non plus si l’iQOO 11 exécutera également une puce Snapdragon 8 Gen 2. Nous avons eu des fuites et des teasers suggérant que l’iQOO 11 aura une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 120 W et les mêmes spécifications d’affichage que le Pro.

En tout cas, nous le saurons vendredi.

