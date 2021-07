Les rendus et les spécifications du Samsung Galaxy M22 fuient

De nombreuses informations circulent sur le prochain Samsung Galaxy M22 (SM-M225FV) et maintenant les gens de DealNTech ont partagé quelques rendus et spécifications préliminaires du prochain appareil budgétaire.

En regardant le design, nous pouvons voir qu’il ressemble beaucoup au Galaxy A22 et au Galaxy F22 bien que le panneau arrière ait un effet strié. Les options de couleur incluent le noir, le bleu et le blanc. Passant aux spécifications, nous devrions obtenir un écran HD+ Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une encoche en forme de goutte d’eau.







Samsung Galaxy M22 en noir, bleu et blanc

L’arrière abrite quatre caméras avec un tireur principal de 48 MP à côté d’un vivaneau ultra-large de 8 MP. Les deux capteurs restants sont une caméra macro 2MP et un assistant de profondeur. Comme détaillé précédemment, le chipset Helio G80 de MediaTek est à la barre, aidé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.

La batterie devrait offrir une capacité de 5 000 mAh et prendre en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 25 W, tandis que la brique de charge intégrée ne produira que 15 W. Selon les rumeurs, le Galaxy M22 coûterait 240 € une fois lancé en Europe.

