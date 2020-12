La ligne Stylo de LG s’est positionnée avec succès comme une alternative plus économique à la famille Note de Samsung depuis quelques années maintenant. Le principal parallèle entre les deux étant le stylet, logé dans le corps du téléphone. Un successeur du Stylo 6 est en fait un peu en retard à ce stade, mais des fuites antérieures indiquaient déjà que le Stylo 7 était en route.

Dans cette nouvelle fuite, nous obtenons un regard beaucoup plus clair sur le Stylo 7 dans des images à haute résolution avec quelques détails de base, comme les dimensions générales. Le téléphone arborera un écran plat de 6,8 pouces, avec un trou pour la caméra selfie, à la place de l’encoche de son prédécesseur Stylo 6.

Selon la source, ces rendus représentent la version 5G de l’appareil, qui mesurera 170,4 x 77,2 x 8,8 mm (10 mm avec la bosse de la caméra). Une variante 4G existera également, avec probablement des différences physiques minimes.

Malheureusement, nous n'avons pas encore d'informations sur les composants internes du LG Style 7. Même la configuration de la caméra du téléphone reste un mystère, mis à part le fait qu'il aura 3 vivaneaux arrière, contredisant le réseau de caméras quad, suggéré par les fuites précédentes.









Rendu du LG Stylo 7 5G

En regardant les rendus eux-mêmes, nous pouvons également facilement repérer un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté, ainsi qu’un port de type C et une prise audio 3,5 mm. Et c’est à peu près autant de détails que nous avons. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de tout développement ultérieur.

