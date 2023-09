Les rendus du Samsung Galaxy S23 FE révèlent l’appareil dans son intégralité

Nous avons déjà vu un lot d’images suggérant que le Samsung Galaxy S23 FE aura un design quasi identique au Galaxy S23, et ces nouveautés de Les perspectives technologiques confirmez-le davantage. L’appareil arrivera probablement très prochainement sur le marché indien et, selon les rumeurs, son prix de départ serait de 54 999 INR (660 $) dans le pays.









Samsung Galaxy S23 FE en noir

Les rendus ne montrent rien d’inattendu et ne font que confirmer ce que nous savions déjà. Selon des rumeurs précédentes, le combiné arborera un panneau OLED de 6,4 pouces à 120 Hz, fonctionnera sur Snapdragon 8 Gen 1 aux États-Unis et Exynos 2200 dans le reste du monde, comportera une batterie de 4 500 mAh et 50 MP (principal) + 12 MP (ultra-large). ) + combo appareil photo 8MP (téléobjectif).

Nous pensons qu’un déploiement mondial aura lieu dans les jours entourant le lancement indien. Flipkart taquine déjà le combiné sur son site Web, il ne nous reste donc pas longtemps avant de le découvrir.

Source