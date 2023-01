Les rendus du Samsung Galaxy M54 5G montrent un design révisé

Le Galaxy M54 5G devrait être lancé dans les mois à venir et nous avons maintenant un premier aperçu de sa conception grâce à un nouvel ensemble de rendus. Le prochain appareil budgétaire arborera un look repensé par rapport à son prédécesseur avec un écran perforé et une configuration à triple caméra empilée verticalement à l’arrière. Le téléphone sera disponible dans au moins deux options de couleur.









Samsung Galaxy M54 rend

La seule information précédente sur les spécifications que nous avons sur le M54 est une exécution de Geekbench qui a révélé que l’appareil fera ses débuts avec le chipset Exynos 1380 interne de Samsung. Le téléphone apportera 6/8 Go de RAM et démarrera Android 13, probablement avec One UI 5.

