Les rendus du Pixel 7A basés sur des fuites de données ressemblent à ceux du Pixel 7

Rendus du Google Pixel 7A, probablement le prochain smartphone économique de l’entreprise, a été mis en ligne mardi via l’utilisateur de Twitter OnLeaks et la publication Smartprix. Les rendus sont basés sur des données prétendument divulguées et ne sont pas des images internes officielles de Google.

Comme les anciens appareils Pixel, le 7A s’inspirera apparemment beaucoup de son homonyme, le Pixel 7.

Le Pixel 7A mesurera 152,4 sur 72,9 sur 9,0 mm, selon Smartprix. Ces dimensions sont un poil plus grandes que les précédentes Pixel 6A. Les rendus ne montrent pas de prise casque, ce qui n’est pas trop surprenant car Google a supprimé la fonctionnalité avec le Pixel 6A plus tôt cette année.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La gamme de téléphones Pixel “A” offre aux clients une alternative moins chère aux modèles phares de Google. Souvent, les pixels de la série A comporteront des matériaux de qualité inférieure, mais seront soutenus par les mêmes processeurs et caméras que ceux de son grand frère. La série A est la tentative de Google de rivaliser dans la catégorie milieu de gamme et de donner aux gens un avant-goût de ce que ses produits offrent à un prix inférieur. Le Pixel 6A de l’année dernière était au prix de 450 $, ce qui concurrence carrément les 429 $ iPhone SE.

Le Pixel 7 de cette année est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Si la tendance se poursuit, le Pixel 7A devrait avoir le même appareil photo principal. Le Pixel 7 est livré avec la puce Tensor G2 de Google, un processeur personnalisé conçu par Google qui aide à élever les fonctionnalités d’IA de l’entreprise. L’atterrissage du Tensor G2 dans le Pixel 7A en ferait une valeur convaincante, en supposant que son prix soit similaire. Des rumeurs font également état de Pixel 7A doté d’un écran FHD+ à 90 Hzqui correspondrait au Pixel 7 de base et constituerait une mise à niveau notable par rapport au panneau 60 Hz du 6A.

Il est probable que Google réduira la quantité de RAM dans le 7A pour aider à le différencier du Pixel 7 et Pixel 7 Pro. En fonction de la forme du Pixel 7A, il peut atterrir sur notre meilleurs téléphones pas chers liste, tout comme le Pixel 6A l’a fait.