Les rendus du Pixel 6 montrent que Google est devenu sauvage

Le Google Pixel 6 ne devrait pas être là pendant des mois, en supposant que Google suive sa chute typique –ish calendrier de publication, mais nous voici avec les rendus supposés de l’appareil que vous devez prendre en compte. Le Pixel 6 et le «Pixel 6 Pro» ont apparemment été dévoilés aujourd’hui.

La fuite provient de la chaîne YouTube Tech de la page d’accueil et a été soutenu par Max Weinbach, qui a de solides antécédents en matière de fuites. On dit que les images ici sont des rendus créés à partir d’images d’un appareil réel que quelqu’un a dans la nature.

Selon ce rapport, Google prépare un Pixel 6 et un Pixel 6 Pro, ce qui signifie qu’ils pourraient abandonner la balise XL que nous avons vue utilisée dans plusieurs modèles de téléphones Pixel. Bien que les spécifications ne soient pas du tout incluses avec ces images, elles montrent un Pixel 6 avec une configuration à double caméra, ainsi que ce Pixel 6 Pro et sa configuration à triple caméra.

Cette petite information mise à part, si elles sont légitimes, bon seigneur, nous sommes là pour ça. Les deux dernières années des téléphones Google ont été assez somnolentes, se sont souvent passées comme si Google s’ennuyait à fabriquer des téléphones et ont emprunté les itinéraires les plus sûrs possibles pour remplir un segment semi-budgétaire étrange de l’industrie du téléphone.

Ces téléphones montrent ce qui pourrait être des matériaux très haut de gamme, une bosse de caméra horizontale folle à l’arrière et un mélange d’oranges et de blancs et de noirs. Ce combo de couleurs principalement orange n’est pas génial, mais imaginez si nous avons une version blanche et noire de style rétro, hein?

Il n’y a pas grand chose d’autre à cette histoire pour le moment. La source de ces informations a des antécédents non conformes avec des dates de sortie pour les produits Apple et Google (ils ont dit que le Pixel 5a a été annulé, et cela ne l’a pas été), mais pas une grande histoire avec des produits réels révélés, comme celui-ci. prototype supposé du Pixel 5.

Alors regardez, vous pouvez les prendre et n’hésitez pas à les remettre en question. La seule chose dont nous parlons vraiment cette année de la part de Google, c’est qu’une paire d’écouteurs Pixel Buds de la série A arrive, tout comme un Pixel 5a 5G. Nous pensons que le Pixel 5a 5G ressemble à ceci, ce qui n’a rien à voir avec ces supposés appareils Pixel 6.

Je peux vous dire que j’espère que ceux-ci sont réels. Google doit se déchaîner, surtout s’il est sur le point de sortir un téléphone équipé de sa première puce.