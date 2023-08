Les rendus divulgués du Xiaomi 13T Pro révèlent un design familier

Xiaomi devrait bientôt lancer la série 13T, et la version 13T Pro est apparue dans les rendus divulgués. Le téléphone ressemble beaucoup au Redmi K60 Ultra, mais la fuite suggère que les caméras seront plus puissantes. Le smartphone arrivera en noir et bleu avec un îlot de caméra carré, la première couleur étant sous un panneau de verre tandis que la seconde faisant partie d’un design en cuir végétalien.

































Xiaomi 13T Pro

L’écran devrait être le même OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution de 1220p. Le chipset est probablement un Dimensity 9200+, comme on l’a vu sur Geekbench plus tôt ce mois-ci. L’appareil photo à l’arrière sera de marque Leica et devrait apporter un tireur principal de 50 MP avec un capteur Sony IMX707, un téléobjectif de 50 MP avec un zoom optique pas plus de 3x, tandis que la caméra ultra grand angle sera de 13 MP.

La refonte du département de la caméra n’affecte que les tireurs à l’arrière – la caméra frontale restera de 20 MP, tout comme dans le Redmi K60 Ultra. Les autres spécifications susceptibles de rester inchangées sont l’indice IP68, la batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W et l’absence d’un emplacement micro SD ou d’une prise audio 3,5 mm.

































Une rumeur suggérait que Xiaomi pourrait lancer le 13T et le Pro le 1er septembre, et si nos hypothèses vont dans la bonne direction, Lei Jun pourrait faire l’une de ses longues annonces à l’IFA Berlin.

