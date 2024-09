Les rendus divulgués du Google Pixel 9A révèlent un look sans visière

La première fuite de Google de l’automne est là, avec de nouveaux rendus de son prochain Pixel 9A publiés en ligne à la vue du monde entier. Comme pour la fuite du Pixel 8A plus tôt cette année, Titres Android a encore une fois acquis des images de la prochaine version économique de la série A de Google, cette fois via Sur les fuitesqui était responsable de gâcher la récente gamme Pixel 9.

Le grand changement à venir sur le Pixel 9A, selon la fuite, est qu’il ne comportera pas le look de visière désormais emblématique de Google pour son boîtier de caméra. Au lieu de cela, il semble qu’il y ait deux caméras dans un module en forme de pilule qui affleure presque l’arrière du téléphone. Un flash d’appareil photo est placé à droite, ce qui lui donne l’apparence de l’arrière d’un iPhone 7 Plus, mais agrandi. Le reste du corps ressemble à celui des autres appareils Pixel 9 – et des iPhones actuels – avec des cadres fins autour de l’écran.