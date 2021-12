Les rendus divulgués de OnePlus Nord 2 CE révèlent une conception partagée avec Oppo Reno7 SE

Plus tôt cette semaine, un article de presse a affirmé que le OnePlus Nord 2 CE – nom de code « Ivan » – devrait devenir officiel d’ici la fin janvier ou la mi-février 2022 et coûter entre 24 000 INR (315 $/280 €) et 28 INR, 000 (370 $/325 €) en Inde. La source a également partagé les spécifications du téléphone, y compris le SoC Dimensity 900, jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Maintenant, la même source est de retour avec un ensemble de rendus du OnePlus Nord 2 CE, révélant son design.

Compte tenu de la conception et des spécifications précédemment divulguées du OnePlus Nord 2 CE, il est sûr de dire qu’il ne s’agit pas d’un tout nouveau smartphone mais d’un Oppo Reno7 SE 5G rebadgé avec un meilleur système de caméra, une charge plus rapide (65W contre 33W), et une prise casque 3,5 mm intégrée.







OnePlus Nord 2 CE • Oppo Reno7 SE 5G

Le Reno7 SE 5G dispose d’une triple caméra à l’arrière comprenant des unités primaires de 48MP, macro 2MP et de profondeur 2MP, tandis que le Nord 2 CE conserve la caméra macro mais remplace l’unité principale par une caméra 64MP et le capteur de profondeur par une caméra ultra-large 8MP .

Et puisqu’il s’agit d’un appareil OnePlus, il exécutera OxygenOS 12 (basé sur Android 12) hors de la boîte, contrairement à l’Oppo Reno7 SE 5G, qui démarre ColorOS 12 basé sur Android 11. spécifications de Reno7 SE 5G et Nord 2 CE.







Options de couleur OnePlus Nord 2 CE

Les images divulguées confirment les options de couleur gris et vert olive pour le OnePlus Nord 2 CE, mais sa date de lancement et sa disponibilité restent inconnues.

