Honor a promis de sortir un nouveau téléphone juste après son indépendance en tant qu’entreprise et il est prudent de supposer que l’entreprise parle du V40. Il y a beaucoup de mystère autour de l’appareil, mais la fuite d’aujourd’hui nous donne une image plus claire.





Rendu présumé du Honor V40

Le rendu et les schémas du V40 montrent une conception de module de caméra circulaire unique à l’arrière et une découpe frontale en forme de pilule pour les caméras selfie. L’écran à l’avant semble également incurvé sur les côtés. En regardant de plus près, l’inscription sur la bosse de l’appareil photo révèle que le téléphone comportera un appareil photo avec une lentille asphérique de Leica.

Quoi qu’il en soit, le module caméra rond à l’arrière est clairement inspiré d’une montre. Les schémas révèlent également que la caméra perforée à l’avant sera plus petite qu’avant tandis que la bosse à l’arrière abrite quatre capteurs.

