Les rendus détaillés de Google Pixel 7 et 7 Pro émergent

Alors que nous nous rapprochons de l’événement de lancement de la série Google Pixel 7 le 6 octobre, nous obtenons des rendus plus détaillés des deux téléphones. Ishan Agarwal et 91mobiles nous présentent notre meilleur aperçu des deux téléphones et de leurs options de couleur. Les deux téléphones semblent conserver la conception de base de la série Pixel 6, y compris des écrans perforés et une visière de caméra à l’arrière qui est désormais en aluminium au lieu de verre.







Google Pixel 7 en blanc, vert menthe et noir

Nous avons déjà vu les options de couleur de la série Pixel 7 confirmées par Google et la nouvelle fuite montre également que le Pixel 7 est blanc, vert menthe et noir tandis que le Pixel 7 Pro est noir et blanc, bien que nous attendions également une nouvelle option de couleur Hazel.

En termes de spécifications, les deux téléphones Pixel 7 devraient apporter le chipset Tensor G2 avec des composants GPU, NPU et modem mis à jour. Le reste des spécifications de base devrait correspondre étroitement à la série Pixel 6 sortante, y compris les mêmes écrans, caméras arrière et batteries. Le tireur de selfie sur le Pixel 7 aurait obtenu une bosse à 11MP du capteur 8MP sur le Pixel 6.







Google Pixel 7 Pro en blanc et noir

Le prix devrait être identique à celui de la série Pixel 6 – 599 $ pour le Pixel 7 et 899 $ pour le 7 Pro.

