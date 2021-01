Maintenant que tous les iPhone sauf un sont passés de l’écran LCD à l’OLED, les iPad pourraient être les suivants. Ou ils pourraient passer à des écrans mini-LED à la place – en fait, certaines rumeurs des années dernières affirmaient que les deux choses se produisaient.

Les rumeurs prétendaient qu’un iPad Pro 12,9 pouces deviendrait le premier appareil mini-LED. La production des panneaux devrait déjà avoir commencé et la tablette est attendue au premier semestre de cette année. D’autres ont mentionné un iPad Pro avec un écran OLED à venir dans H2.

Tout cela pourrait bientôt devenir pertinent à mesure que les rendus basés sur la CAO d’un iPad Pro 12,9 pouces ont fait surface. Bien sûr, il n’y a aucun moyen de savoir à partir des rendus si l’écran est un écran OLED ou un panneau mini-LED, mais il devrait s’agir d’une mini-LED si les informations supposées sont vraies.













Apple iPad Pro 12.9 (2021), rendus basés sur la CAO

Mis à part le type d’affichage, ce modèle 2021 semble presque identique à l’actuel iPad Pro 12.9 (2020) avec des côtés carrés qui abritent quatre haut-parleurs et un seul port USB-C. L’autre port de connectivité est à l’arrière, les trois broches pogo pour les claviers. La caméra a la même apparence, avec deux objectifs et un module 3D ToF.

La version 11 pouces du prochain iPad Pro a fui de la même manière et elle ressemble aussi à son prédécesseur de 2020. Les ingénieurs d’Apple ont réussi à réduire de quelques millimètres la largeur et la hauteur, mais l’épaisseur reste la même. L’iPad Pro (2021) mesurera 245,74 x 176,61 x 5,90 mm.

Remarquez la zone en retrait sur le côté droit – cela semble être un lecteur d’empreintes digitales TouchID similaire à celui de l’iPad Air (2020). Un lecteur d’empreintes digitales peut être vu dans les rendus des deux tablettes.













Apple iPad Pro 11 (2021), rendus basés sur la CAO

Ne pas modifier la conception générale semble raisonnable – les nouveaux MacBook Air et Pro équipés de moteurs M1 sont très similaires à leurs prédécesseurs x86 de toutes les manières sauf le chipset (consultez le démontage).

En parlant de chipsets, l’iPad Pro 2020 utilisait l’Apple A12Z, qui a maintenant quelques générations. C’est toujours rapide cependant, le Z a deux fois plus de gros cœurs de processeur et deux fois plus de cœurs de GPU par rapport au chipset A12 utilisé dans l’iPhone XS.

Cependant, un Apple A14Z n’existe pas. Et peut-être pas du tout, étant donné que doubler ses gros cœurs de processeur et ses cœurs de GPU le rendrait très similaire à la puce Apple M1. Cependant, nous n’avons rien entendu à propos d’un iPad alimenté par M1, donc les Pros 2021 devront peut-être se contenter du même chipset que les iPhones. Entre le chipset et les écrans, les iPad Pro de nouvelle génération pourraient être les tablettes les plus intéressantes à lancer en 2021.

Source 1 | Source 2