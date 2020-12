Aux États-Unis, vous pouvez déjà réserver un Galaxy S21, qui vous rapportera 50 $ à dépenser en accessoires. Cela devrait suffire à acheter un étui de protection pour votre nouveau produit phare – en parlant de cela, voici un aperçu des étuis S21.

Nous avons déjà vu les étuis Kvadrat, ce sont des couvertures tissées qui utilisent du fil fabriqué à partir de matériaux recyclés. Si vous préférez le métal à la place, il existe la couverture robuste avec une béquille intégrée.







Accessoires Galaxy S21: Coques Kvadrat et Clear Standing • Coques en silicone et robustes

Fait intéressant, les nouveaux étuis couvrent la bosse de l’appareil photo tandis que les étuis pour les téléphones S20 les contournent. Une décision étrange, étant donné que la bosse est ce qui rend le design du Galaxy S21 unique.









Étuis pour Galaxy S20 Ultra à titre de comparaison: Cuir • Robuste • Kvadrat

Cela signifie également que si vous souhaitez montrer ce travail de peinture bicolore, vous devrez vous procurer un étui en silicone transparent (une version a une béquille). Il existe également des étuis en cuir, vous avez donc un large choix de matériaux.

Samsung lancera également son étui à rabat S-View traditionnel et son étui portefeuille à LED.







Accessoires Galaxy S21: Anse en cuir et silicone • Étuis pour portefeuille S-View Flip et LED

Selon Roland Quandt, le Galaxy S21 Ultra ne sera pas livré avec le S Pen, mais le stylet sera vendu séparément ou avec certains étuis.

Remarquez le petit cordon sur les étuis en silicone et Kvadrat – c’est peut-être ainsi que vous êtes censé attacher le S Pen au téléphone (car ni le téléphone ni l’étui n’ont un étui de style Note pour le stylet). Cela dit, les étuis Kvadrat pour les Galaxy S21 et S21 + montrent également une lanière et ces deux modèles ne sont pas censés avoir un support S Pen, donc cela pourrait être sans rapport.

Lanyard ou pas, comment le S Pen est-il censé être chargé, de toute façon? Les modèles plus récents ont une connectivité Bluetooth et des gestes de mouvement et les Galaxy Notes utilisent le chargement sans fil pour recharger le stylet (bien que la fonctionnalité de base du stylet fonctionne sans batterie).

Samsung devrait dévoiler officiellement la série S21 à la mi-janvier. Officieusement, nous avons vu des fuites détaillées sur les spécifications S21 Ultra ainsi que sur les fonctionnalités S21 et S21 + et leurs prix.

La source